Противовоздушная оборона защитила семь регионов РФ: карта ударов БПЛА на 16 ноября

В результате атаки беспилотников ВСУ в Волгограде повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, три человека получили травмы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников над семью регионами страны. Больше всего дронов поразили в Самарской области, а следом идет Волгоградская, где обломки БПЛА также повредили жилой дом. Подробнее об атаках беспилотников на регионы — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Волгоградская область

В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область были повреждены жилые дома, три человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Власти оперативно организовали работу экстренных служб, включая ликвидацию возгораний и развертывание пунктов временного размещения для жителей, чьи дома требуют проверки саперов.

Пензенская область

В Пензенской области временно вводили, а впоследствии отменили план «Ковер», который ограничивал перелеты. В то же время в регионе был прекращен режим беспилотной опасности. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Продолжение после рекламы

Воронежская область

В Воронежской области была объявлена тревога в связи с угрозой удара беспилотников. Сигнал поступил для Борисоглебска и Россошанского района, жителям рекомендовали укрыться в помещениях. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили угрозу в виде дронов. Однако в результате падения одного из них были повреждены фасад дома и забор, жертв нет.

Угроза сохранялась для Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска и ряда районов, однако позднее непосредственная опасность была снята. Об этом написал губернатор области Александр Гусев в telegram-канале.

Саратовская область

Глава региона Роман Бусаргин, ссылаясь на данные Минобороны, предупредил о возможной атаке БПЛА в Саратовской области. В районах потенциальной опасности могут быть задействованы системы оповещения населения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Все оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности для немедленного реагирования на возможные инциденты.

Липецкая область

В Липецкой области временно вводился режим воздушной опасности. В ряде муниципальных образований, среди которых Липецк, Елец и отдельные районы, объявлялся красный уровень угрозы атаки БПЛА. Впоследствии для некоторых территорий красный уровень угрозы был снят, при этом на всей территории региона сохранялся желтый уровень опасности, передает в telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. На текущий момент режим воздушной опасности в Липецкой области полностью снят.

Ростовская область

Силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников в ночное время на севере Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены в воздушном пространстве над Чертковским, Шолоховским, Тарасовским и Миллеровским районами. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Спецслужбы и аварийные бригады в настоящее время проводят оценку возможных последствий на местности, сообщает глава региона Юрий Слюсарь в telegram-канале.

Татарстан

В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», введенный в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении республики. Одновременно для аэропорта Казани объявлен режим «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Эта информация предоставляется на официальном канале сообщества Республики Татарстан в Telegram.

Продолжение после рекламы

Ограничение полетов

Параллельно с этим Росавиация ограничила перелеты в ряде российских аэропортов для обеспечения безопасности. План «Ковер» был введен в Пензе, Самаре (Курумоч), Казани, Нижнем Новгороде (Чкалов), Оренбурге, Уфе и Саратове (Гагарин).