На Ямале выбрали лучшего народного дружинника
Александр Шлюшинский стал лучшим среди 12 добровольцев округа
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Приуральского района Александр Шлюшинский стал лучшим народным дружинником Ямала. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова. Конкурс прошел в рамках Года Героев на Ямале.
«В состязании с 12 сильнейшими добровольцами со всего округа Александр Владимирович блестяще справился со всеми испытаниями», — отметила Трескова в своем telegram-канале. Глава Приуральского района отметила, что победа Александра Шлюшинского — это не только личное достижение, но и напоминание о связи воинской доблести и гражданской ответственности.
Александр Шлюшинский — ветеран СВО и участник программы «Герои Ямала». Марина Трескова поздравила победителя и пожелала ему сил, здоровья и надежных людей рядом.
