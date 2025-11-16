На Ямале выбрали лучшего народного дружинника

Житель Приуральского района Александр Шлюшинский стал лучшим народным дружинником Ямала. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова. Конкурс прошел в рамках Года Героев на Ямале.

«В состязании с 12 сильнейшими добровольцами со всего округа Александр Владимирович блестяще справился со всеми испытаниями», — отметила Трескова в своем telegram-канале. Глава Приуральского района отметила, что победа Александра Шлюшинского — это не только личное достижение, но и напоминание о связи воинской доблести и гражданской ответственности.