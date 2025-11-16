В Кольцово почти на сутки задержали рейс на вьетнамский курорт
16 ноября 2025 в 10:35
Задержка рейса составила 22 часа
Екатеринбуржцы практически сутки не могут вылететь на остров Фукуок (Вьетнам). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейс ZF-2637 авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще 15 ноября в 15:25. Однако вылет перенесли на 16 ноября в 13:30.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
