В Кольцово почти на сутки задержали рейс на вьетнамский курорт

16 ноября 2025 в 10:35
Задержка рейса составила 22 часа

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы практически сутки не могут вылететь на остров Фукуок (Вьетнам). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс ZF-2637 авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще 15 ноября в 15:25. Однако вылет перенесли на 16 ноября в 13:30.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

