Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В России предложили проверять на дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

16 ноября 2025 в 10:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сенатор предложил проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Сенатор предложил проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением ввести обязательное подтверждение дееспособности при заключении сделок по продаже квартир для людей старше 60 лет. Об этом следует из текста письма.

«Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего <...> лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», — говорится в тексте обращения. Выдержки из него публикует ТАСС.

Сенатор также подчеркнул, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа собственников, которые оспаривают сделки по купле-продаже квартир. В настоящее время законодательство не требует обязательного предоставления документов, подтверждающих дееспособность участников сделок с недвижимостью, однако покупатели могут запросить такие документы, чтобы минимизировать возможные риски.

Продолжение после рекламы

По словам Гибатдинова, статистика Российской гильдии риелторов за 2024–2025 годы демонстрирует рост на 15–20 процентов количества судебных разбирательств, связанных с попытками бывших собственников вернуть недвижимость после ее продажи. Сенатор также отметил, что анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды признают подобные сделки недействительными и возвращают недвижимость прежним владельцам. Кроме того, по словам сенатора, среди участников таких фиктивных сделок нередко встречаются пожилые люди, которые иногда стремятся оспорить сделку, преследуя цель получить финансовую выгоду.

В одном из последних известных случаев в Санкт-Петербурге пенсионерка отказалась освобождать проданную квартиру, утверждая, что стала жертвой обмана. Пожилая женщина планировала продать недвижимость, чтобы переехать к сыну в Австралию, но теперь утверждает, что ее обманули аферисты. Женщину, купившую квартиру, пенсионерка отказалась пускать на порог. Опасаясь потерять и деньги, и жилье, несостоявшаяся собственница была вынуждена обратиться в суд, поскольку ради покупки квартиры ей пришлось взять ипотеку на 30 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал