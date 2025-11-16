Потребление алкоголя в России снизилось до уровня дефолта 1998 года

Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе, следует из данных ЕМИСС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России потребление алкоголя на душу населения к октябрю 2025 года снижается седьмой месяц подряд, и достигло минимума с 1998 года. Об этом следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

С начала весны в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления алкогольной продукции. Если в марте этот показатель достигал 8,41 литра на человека, то уже в апреле он уменьшился до 8,32 литра. К октябрю текущего года потребление алкоголя снизилось до 7,74 литра на человека.

«До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году — всего 7,6 литра», — следует из данных ЕМИСС. Их приводит РИА Новости.

Отмечается, что информация, доступная в открытом доступе и охватывающая период до 2008 года, базируются на ограниченной выборке, которая включает лишь официальные показатели продажи алкогольных напитков. Научные исследования свидетельствуют о том, что в 1990-е годы нелегальный сегмент рынка алкоголя занимал существенное место и в некоторые годы достигал примерно двух третей общего объема продаж.

Наименьшее потребление алкоголя зафиксировано в регионах Северного Кавказа. Так, в Чеченской Республике этот показатель составил 0,12 литра на человека, в Республике Ингушетия — 0,62 литра, в Республике Дагестан — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарской Республике — 2,21 литра, а в Карачаево-Черкесской Республике — 2,61 литра.

В то же время в Москве среднемесячный уровень потребления алкоголя в октябре достиг 4,85 литра на человека, а в Санкт-Петербурге — 6,41 литра. За последние 12 месяцев в Новосибирской области этот показатель составил 8,36 литра на человека, в Свердловской области — 10,51 литра, в Республике Татарстан — 8,44 литра.