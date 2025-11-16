Компания LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков

В базу Роспатента товарные знаки, входящие в класс МКТУ по обслуживанию компьютерного оборудования, а также чипы и микросхемы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в России шесть знаков, связанных с электронными и цифровыми товарами. Об этом следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Среди них продукты бренда аудиосистем Xboom — XboomStage, XboomPower, XboomBuds. Они зарегистрированы по 9 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — аудиоколонки, наушники, акустические системы», — следует из данных Роспатента, которые приводит ТАСС.

В базу Роспатента также внесены товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Они зарегистрированы по 9 и 42 классам МКТУ, которые включают обслуживание и обновление программного обеспечения, а также чипы и микросхемы. Заявления о регистрации этих товарных знаков были поданы компанией «ЭлДжи электроникс инк» из США в период с 2024 по 2025 год. Срок действия регистрации товарных знаков в Российской Федерации истекает в 2034–2035 годах.

