Курганцам посоветовали создать ТОС, чтобы построить детские площадки
В Кургане поддерживают инициативы жителей по строительству игровых площадок
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Жителям микрорайона Теплый стан в Кургане посоветовали создать территориальное общественное самоуправление (ТОС), чтобы решить вопрос со строительством детских площадок. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на просьбу горожан, которые жаловались на полное отсутствие игровых площадок для ребятишек.
«Инициатива обустройства детских площадок принадлежит самим жителям. Решить проблему возможно при создании ТОС в Теплом стане», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Уточняется, городские власти каждый год проводят конкурсы, чтобы финансово поддержать жителей ТОС в их стремлении построить площадки для детей. Также в Теплом стане в 2016 году был зарегистрирован ТОС «Магнит», срок полномочий которого уже закончился.
В Кургане продолжается работа по благоустройству общественных пространств. Так в микрорайоне Энергетики обустроили зону отдыха с игровым оборудованием для детей, а всего в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было создано около 30 общественных пространств.
