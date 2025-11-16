Курганцам посоветовали создать ТОС, чтобы построить детские площадки

В Кургане поддерживают инициативы жителей по строительству игровых площадок Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителям микрорайона Теплый стан в Кургане посоветовали создать территориальное общественное самоуправление (ТОС), чтобы решить вопрос со строительством детских площадок. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на просьбу горожан, которые жаловались на полное отсутствие игровых площадок для ребятишек.

«Инициатива обустройства детских площадок принадлежит самим жителям. Решить проблему возможно при создании ТОС в Теплом стане», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».

Уточняется, городские власти каждый год проводят конкурсы, чтобы финансово поддержать жителей ТОС в их стремлении построить площадки для детей. Также в Теплом стане в 2016 году был зарегистрирован ТОС «Магнит», срок полномочий которого уже закончился.

Продолжение после рекламы