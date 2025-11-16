Пары газа вспыхнули в свердловском селе, пострадали три человека

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели Фото: Размик Закарян © URA.RU

В селе Нижняя Синячиха на улице Устье в транспортном металлическом контейнере воспламенились пары газа. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

«В результате пожара пострадали три человека, госпитализированы в медицинское учреждение. С огнем справились за 8 минут 3 пожарных и 1 единица техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.