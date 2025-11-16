Пермяк стал чемпионом мира по гиревому спорту
Пермяк стал чемпионом мира по гиревому спорту в своей день рождения
Фото: Александр Константинов © URA.RU
Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту, обогнав спортсменов из Китая, Казахстана и России. Почетный титул атлет завоевал в свой день рождения, сообщает краевое министерство физической культуры и спорта.
«Пермский спортсмен Данил Маликов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гиревому спорту в Китае. В весовой категории до 85 кг в дисциплине „толчок двух гирь 32 кг“ он выполнил 157 подъемов, опередив сильнейших гиревиков из Китая, Казахстана, Узбекистана и Индии. Особую значимость победе придает тот факт, что Маликов в напряженной борьбе обошел своего принципиального соперника — россиянина Дмитрия Черкашина, показавшего результат на три подъема меньше», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».
Минспорта поздравило спортсмена, отметив, что чемпионский титул он завоевал в свой день рождения. Соревнования проходят с 13 по 18 ноября 2025 года в Китае при участии сильнейших гиревиков планеты.
В составе сборной России на Чемпионат и Первенство мира в Китае выступают два спортсмена из Пермского края. Данил Маликов, воспитанник спортивной школы «Прикамье», представляет регион под руководством тренера Дмитрия Мошева. Вместе с ним в национальной команде выступает опытный атлет из Осы Виктор Бочкарев, достигший высоких результатов благодаря самостоятельным тренировкам.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк Федор Коваль стал двукратным призером Всероссийских соревнований по армрестлингу «Кубок Поволжья». В весовой категории до 65 кг он одержал победу в состязаниях на правой руке, заняв первое место среди 11 участников. На левой руке спортсмен набрал равное количество очков с соперником из Татарстана, но уступил по весу и получил серебряную медаль.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!