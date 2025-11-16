Пермяк стал чемпионом мира по гиревому спорту в своей день рождения Фото: Александр Константинов © URA.RU

Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту, обогнав спортсменов из Китая, Казахстана и России. Почетный титул атлет завоевал в свой день рождения, сообщает краевое министерство физической культуры и спорта.

«Пермский спортсмен Данил Маликов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гиревому спорту в Китае. В весовой категории до 85 кг в дисциплине „толчок двух гирь 32 кг“ он выполнил 157 подъемов, опередив сильнейших гиревиков из Китая, Казахстана, Узбекистана и Индии. Особую значимость победе придает тот факт, что Маликов в напряженной борьбе обошел своего принципиального соперника — россиянина Дмитрия Черкашина, показавшего результат на три подъема меньше», — говорится на странице министерства во «ВКонтакте».

Минспорта поздравило спортсмена, отметив, что чемпионский титул он завоевал в свой день рождения. Соревнования проходят с 13 по 18 ноября 2025 года в Китае при участии сильнейших гиревиков планеты.

В составе сборной России на Чемпионат и Первенство мира в Китае выступают два спортсмена из Пермского края. Данил Маликов, воспитанник спортивной школы «Прикамье», представляет регион под руководством тренера Дмитрия Мошева. Вместе с ним в национальной команде выступает опытный атлет из Осы Виктор Бочкарев, достигший высоких результатов благодаря самостоятельным тренировкам.