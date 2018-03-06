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07 марта 2018
23:13  06 марта 2018 0

Чиновников «матрешки» используют для обмана талантливых детей

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Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
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«Гордость нации» — проект, от которого открестились московичиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени детский спортивный проект «Гордость нации» потерпел фиаско. Представители международного проекта «Дети XXI века», в рамках которого якобы проводилось тюменское мероприятие, сообщили, что ничего не знают о «Гордости нации». Деньги, которые уже собрали организаторы тюменского мероприятия с его участников, они обещают вернуть родителям.

В тюменских школах представители проекта «Гордость нации» распространили приглашение, в котором они агитировали школьников возрастом от 7 до 11 лет принять участие в конкурсе. Как рассказывали ученикам организаторы, мероприятие хорошо зарекомендовало себя в Ханты-Мансийском автономном округе, где при поддержке регионального правительства проводилось в пяти городах.

Приглашение к участию, которое распространяли среди тюменских учеников и родителей
Фото читателей «URA.RU»

По словам родителей, которые приняли приглашение, среди спонсоров назывались крупные нефтегазовые компании с государственным участием. Детям, участникам «Гордости нации», обещали тренировки по четыре раза в неделю, тренинги, массовые мероприятия, а победителям — поездки в Сочи.

На официальном портале проекта эта информация подтверждается. Также указано, что Тюмень — город проведения данного мероприятия в 2018 году. А «родители участников конкурса-фестиваля после прохождения двух туров оплачивают организационный взнос (по согласованию с родителями для приобретения спортивной формы)».

По словам Натальи Б., мамы одного из участников проекта, оргвзнос потребовали на первом сборе, когда 2 марта в ДК «Железнодорожник» собралось около 50 детей вместе с родителями. «Организаторы рассказали, что стоимость участия составляет 14 тысяч рублей (возможна рассрочка). В эту сумму входит полтора месяца занятий по четыре раза в неделю, тренинги, массовые мероприятия, спортивная форма для участников проекта, и работа координаторов», — объяснила Наталья.

Мама участника проекта начала волноваться 5 марта, когда, после оплаты первого взноса (три тысячи рублей), им не сообщили время начала занятий: «Ни 5 марта, ни на следующий день звонков не поступило. Организаторы трубку не брали».

На афишах проекта размещены гербы ХМАО и Тюменской области
https://vk.com/gordost86

В администрации международного проекта «Дети XXI века» (Москва) сообщили «URA.RU», что впервые слышат о партнере из Тюменской области и ХМАО, никаких договоренностей у них с проектом «Гордость нации» нет и никогда не было: «Это, видимо, какая-то афера. Мы не знаем про такой проект. Никаких договоренностей с данной компанией у нас никогда не было», — сообщили администраторы проекта.

В департаменте образования Тюмени подтвердили, что информировали школы о проведения конкурса по просьбе председателя регионального оргкомитета фестиваля «Гордость Нации-2018» Алексея Голубовского. «Рекомендаций о необходимости принимать участие в конкурсе не поступало. Участие осуществляется на добровольной основе, решение принимается родителями самостоятельно», — сообщили специалисты департамента.

Организатор конкурса в Тюмени Алексей Голубовский заявил «URA.RU» что реализация проекта идет при поддержке департамента образования, правда уточнить, о каком именно ведомстве, областном или городском, идет речь затруднился: «Документы с департаментом образования у нас согласованы, — сообщил представитель оргкомитета. — Мы думаем пока, делать этот проект или нет. Мы не смогли набрать должного количества деток. Вероятно, что проект придется перенести. Мы получили деньги пока только от двух родителей, и эти вопросы мы решим за пять — семь минут, деньги верну».

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