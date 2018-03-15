Доверенным лицом Грудинина стал уральский депутат, избивший торговку

13:44 15 марта 2018 2

Среди представителей Грудинина есть и завзятые должники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скандал вокруг доверенных лиц кандидата от КПРФ Павла Грудинина набирает обороты. Об экстравагантных личностях, которым Грудинин доверил представлять себя в регионах, написали уже несколько СМИ. На Урале среди них оказался экс-депутат Ханты-Мансийска, избивший торговку, обратило внимание «URA.RU».

Скрин с сайта Тюменского избиркома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

7 февраля ЦИК зарегистрировал списком 159 человек в качестве доверенных лиц Павла Грудинина. Одним из них стал экс-депутат городской Думы Ханты-Мансийска от КПРФ Виктор Валеев. В 2014 году законодатели города отозвали мандат у Валеева. Это было связано с обвинением в избиении чеченской торговки в центре города. Валееву не понравилось качество купленных помидоров, и он несколько раз ударил женщину по голове. Суд признал Валеева виновным и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей.

Скрин с сайта мурманской прокуратуры

Есть в списке и колоритные фигуры из других регионов. Одни из них мурманский экс-председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Немкин. Свой пост он покинул в 2008 году. Тогда многие связывали это с обвинением чиновника в превышении должностных полномочий. По версии прокуратуры, он злоупотребил своим правом распределять путевки среди спортсменов. «Вячеслав Немкин незаконно включил в списки отъезжающих в пансионат „Фламинго“ по просьбе своего заместителя трех родственников, не являвшихся спортсменами, ветеранами спорта и членами спортивных команд», — говорится на сайте мурманской прокуратуры. Городу был нанесен ущерб на сумму более 70 тысяч рублей. В 2009 году дело было направлено в суд.

Есть среди доверенных лиц Грудинина и бывший муниципальный депутат- коммунист из Московской области Владимир Глотов, которого в 2002 году осудили за кражу. По крайней мере, это следует из информации Мосизбиркома, который публиковал данные о Глотове, когда тот баллотировался в главы подмосковсковного Видного.

Информация о долгах Самарханова на сайте ФССП

Обнаружились среди представителей кандидата от КПРФ и завзятые должники. Так, согласно базе федеральных приставов, доверенное лицо Грудинина в Красноярске Олег Рукосуев задолжал государству более 181 тысячи рублей. Другое доверенное лицо (уже из Алтайского края), Нурболат Самарханов, согласно все той же базе, должен стране 306 тысяч рублей.

Грудинин оказался не готов к компании, замечает политолог Дмитрий Гусев. «Вначале были скандалы с его счетами, затем его уход с дебатов во время эфира. Теперь оказывается, что его штаб не проверял доверенных лиц. Все это говорит о том, что Грудинин не понимал, в какую воду он заходит», — подытожил политолог «URA.RU».

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта.