Эксперты заметили идейный кризис оппозиции в России

18:31 28 апреля 2018 0

Алексей Навальный, похоже, исчерпал себя, констатируют политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Противоречивые действия Алексея Навального, связанные с проведением протестной акции 5 мая в Москве, свидетельствуют о том, что он во многом исчерпал свои возможности. Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на практику «двойных стандартов», к которой сейчас прибегает блогер.

Ранее стало известно, что в Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки мессенджера Telegram. Митинг состоится на проспекте Сахарова, говорится на сайте Либертарианской партии, которая организует мероприятие. В партии заявили, что митинг согласован с мэрией Москвы. Алексей Навальный в своем телеграм-канале поддержал акцию против блокировки Telegram. В частности, он заявил, что акция не помешает его митингу, запланированному на 5 мая.

Российская оппозиция, похоже, переживает системный кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Столичная мэрия отказалась согласовать ее, предложив блогеру провести акцию на проспекте Сахарова. Однако Навальный заявил о том, что не хочет идти на компромисс с властями. Представители мэрии Москвы назвали действия Навального безответственными. «Это провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», — заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Навальный действует в своем репертуаре — с одной стороны, отказывается проводить митинг в согласованном столичной мэрией месте, а с другой — призывает прийти на Сахарова [проспект] для участия в акции против закрытия Telegram. Похоже, он просто „сдувается“ — нет прежнего задора, нет огонька в глазах, нет финансовой и человеческой поддержки», — пояснил «URA.RU» политолог Алексей Мартынов. По его словам, блогер, по всей видимости, переживает «идейный кризис»: «Он явно „мельчит“, при этом постоянно мечется и всем своим видом начинает напоминать городского сумасшедшего. Согласованные акции протеста, по понятным причинам, его не интересуют».

О кризисе повестки Алексея Навального говорит и эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев. «Очевидно, что Навальный находится в кризисе — он фиксирует снижение поддержки, видит уменьшение количества лайков, просмотров его роликов и обращений. На протестные акции приходит все меньше и меньше людей. Теперь ему надо понять, что делать дальше, чтобы быть замеченным и окончательно не пропасть с горизонта. Тем более, выборный сезон он явно «прошляпил», — пояснил «URA.RU» Матвейчев.

Впрочем, собеседник агентства не исключил, что Алексей Навальный в ближайшем будущем примет решение сменить род своей деятельности: «Возможно, он наконец даже займется чем-то полезным».