{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:31  28 апреля 2018 0

Эксперты заметили идейный кризис оппозиции в России

Наглядным примером стала судьба акции протеста 5 мая
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный, похоже, исчерпал себя, констатируют политологиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Противоречивые действия Алексея Навального, связанные с проведением протестной акции 5 мая в Москве, свидетельствуют о том, что он во многом исчерпал свои возможности. Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на практику «двойных стандартов», к которой сейчас прибегает блогер.

Ранее стало известно, что в Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки мессенджера Telegram. Митинг состоится на проспекте Сахарова, говорится на сайте Либертарианской партии, которая организует мероприятие. В партии заявили, что митинг согласован с мэрией Москвы. Алексей Навальный в своем телеграм-канале поддержал акцию против блокировки Telegram. В частности, он заявил, что акция не помешает его митингу, запланированному на 5 мая.

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Российская оппозиция, похоже, переживает системный кризис
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Столичная мэрия отказалась согласовать ее, предложив блогеру провести акцию на проспекте Сахарова. Однако Навальный заявил о том, что не хочет идти на компромисс с властями. Представители мэрии Москвы назвали действия Навального безответственными. «Это провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», — заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Навальный действует в своем репертуаре — с одной стороны, отказывается проводить митинг в согласованном столичной мэрией месте, а с другой — призывает прийти на Сахарова [проспект] для участия в акции против закрытия Telegram. Похоже, он просто „сдувается“ — нет прежнего задора, нет огонька в глазах, нет финансовой и человеческой поддержки», — пояснил «URA.RU» политолог Алексей Мартынов. По его словам, блогер, по всей видимости, переживает «идейный кризис»: «Он явно „мельчит“, при этом постоянно мечется и всем своим видом начинает напоминать городского сумасшедшего. Согласованные акции протеста, по понятным причинам, его не интересуют».

О кризисе повестки Алексея Навального говорит и эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев. «Очевидно, что Навальный находится в кризисе — он фиксирует снижение поддержки, видит уменьшение количества лайков, просмотров его роликов и обращений. На протестные акции приходит все меньше и меньше людей. Теперь ему надо понять, что делать дальше, чтобы быть замеченным и окончательно не пропасть с горизонта. Тем более, выборный сезон он явно «прошляпил», — пояснил «URA.RU» Матвейчев.

Впрочем, собеседник агентства не исключил, что Алексей Навальный в ближайшем будущем примет решение сменить род своей деятельности: «Возможно, он наконец даже займется чем-то полезным».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров