Как изменится оплата ЖКХ для россиян с началом отопительного сезона

В России отопление в жилых и социальных учреждениях начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти последовательных дней не будет превышать 8 градусов тепла. Об этом напомнил Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
С наступлением осени россиянам придут и новые счета за отопление, поскольку в России с 1 июля повысились цены на коммунальные услуги. Рост в среднем составил 11,9%. Подробнее об изменениях, увеличении платы за ЖКХ в этом и следующем году, а также о том, как можно сэкономить — в материале URA.RU.
Когда дадут отопление
В России начало отопительного сезона регулируется постановлением Правительства Российской Федерации №354. Окончательное решение о запуске отопления принимают органы местного самоуправления. Без их согласования включать отопительные системы запрещено. Основным критерием для старта отопительного периода служит средняя суточная температура воздуха. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Именно такой порядок закреплен федеральными правилами, чтобы избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции приходится „разгонять“ и снова останавливать из-за кратковременного похолодания», — сказал Гаврилов.
Как будет начисляться плата за отопление в 2025 году
Ранее в России произошли изменения в порядке предоставления коммунальных услуг. Согласно новым правилам с марта 2025 года, при расчете платы за отопление больше не учитываются балконы, лоджии и террасы — оплата взимается исключительно за те помещения, которые фактически отапливаются.
В случае выхода из строя общедомового прибора учета начисления теперь осуществляются на основании среднего объема потребления за предыдущие 12 месяцев, тогда как ранее использовались данные за полгода. Кроме того, субъектам Федерации предоставлено право самостоятельно определять схему оплаты: либо равномерное распределение платежей на протяжении всего года, либо начисление только в отопительный период.
«Допустим, квартира имеет площадь 50 кв м, тариф на отопление составляет 2,5 тысячи рубля за гигакалорию, а среднемесячное потребление тепла — 0,02 гигакалории на 1 кв м. До 1 марта 2025 года оплата начислялась равномерно в течение всего года. В этом случае общий объем потребления за отопительный сезон (с октября по апрель) составлял 7 гигакалорий, а его стоимость — 17,5 тысячи рублей. При равномерном распределении этой суммы на 12 месяцев ежемесячный платеж составлял 1458 рублей», — рассказала эксперт по финансовым продуктам Софья Игумнова в беседе с порталом «Инк.».
С вступлением новых правил платить за отопление нужно будет только в течение семи месяцев отопительного сезона. То есть, исходя из примера, который предоставила Игумнова, сумма в 17,5 тысячи рублей будет делиться не на 12, а на семь месяцев. Поэтому ежемесячный платеж станет 2,5 тысячи рублей.
Зимой расходы на отопление вырастут, а летом за него платить не придется. Это удобно для тех, кто уезжает на лето или хочет меньше тратить на коммунальные услуги в теплое время года. Однако зимой россиянам нужно быть готовым к большим счетам.
Рост тарифов ЖКХ в разных регионах
По всей территории России с 1 июля были увеличены тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране рост составил 11,9%, что превышает показатели предыдущих лет. Например, в 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%. В пресс-службе Минстроя РФ рассказали URA.RU, что эта мера необходима для обеспечения финансовой стабильности и развития инфраструктуры коммунальных услуг.
Субъекты Российской Федерации наделены полномочиями устанавливать свои коэффициенты увеличения тарифов, однако эти значения должны соответствовать установленным правительством России предельным индексам и допустимым отклонениям. Минимальный прирост тарифов зафиксирован в Амурской области и составляет 8,6%. Наибольшее повышение отмечено в Пермском крае — 21,1%. В Московской области тарифы увеличились на 13,3%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, а в республиках Татарстан и Дагестан рост составил 17,5%.
В Москве, например плата за центральное отопление составляет 3738,37 рубля за гигакалорию. Рост цен на эту услугу по сравнению с прошлым годом составил 16,2%.
Где можно узнать информацию о тарифах
Актуальные тарифы в каждом субъекте РФ находятся на сайте ГИС ЖКХ. Кроме того, узнать информацию можно на официальных сайтах администраций, муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, где размещают местные постановления.
Индексация будет продолжена
Повышение тарифов, которое произошло 1 июля, не будет последним. Ожидается, что в 2026 и 2027 годах тарифы вырастут на 5,4% и 4,8%. Но в апреле этого года Минэкономразвития России изменило свой прогноз по среднему росту тарифов.
- с 1 июля 2026 года их повысят на 9,8%;
- с 1 июля 2027 года — на 7,9%;
- с 1 июля 2028 года — на 5,9%.
Как сэкономить на ЖКУ
Увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги оказывает существенное давление на семейный бюджет. Вместе с тем, существуют проверенные методы оптимизации расходов, позволяющие поддерживать привычный уровень комфорта.
- Получить субсидию. Оформление субсидии возможно в случае, если расходы семьи на оплату ЖКУ составляют значительную долю от совокупного дохода. В среднем по стране этот порог установлен на уровне 22%, однако в отдельных регионах действуют иные значения. Например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Подать заявление на получение субсидии можно с помощью Госуслуг. Право на получение данной меры поддержки имеют только те семьи, за которыми не числятся задолженности по коммунальным платежам.
- Проверить наличие льгот. Отдельные группы граждан имеют право на получение льготы при оплате коммунальных услуг, размер которой может составлять от 50 до 60% от общей суммы платежа.
- Подать заявку на перерасчет платежей. В случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества гражданин имеет право подать заявление в управляющую компанию с требованием пересчитать размер платы за соответствующие ресурсы.
- Установить индивидуальные приборы учета. Их использование способствует заметному снижению ежемесячных расходов на коммунальные услуги. Установка таких приборов учета поможет уменьшить затраты на водоснабжение до 30 процентов.
