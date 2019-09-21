Крупнейшая мировая энергокомпания собирает компромат на коллег

Из-за непогоды люди остались без электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшая мировая энергокомпания «Россети» дала укаказание своим структурам собирать компромат на коллег. В распоряжении «URA.RU» оказался документ, в котором говорится, что сотрудники «Тюменьэнерго» (структура «Росетей», головной офис находится в Сургуте) должны сообщать руководству различную негативную информацию о сторонних организациях, в том числе об авариях на сетях. При этом сами энергетики не всегда оперативно устраняют аварийные ситуации на своих объектах.

«Тюменьэнерго» будет собирать информацию о работе своих коллег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

17 сентября прошло совещание в режиме видео-конференцсвязи с компаниями, входящими в структуру «Россетей». На нем главный советник ПАО «Россети» Алексей Перец озвучил поручение о предоставлении информации по сторонним компаниям.

В итоге в «Тюменьэнерго» вышло распряжение за подписью и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам Вячеслава Сотникова (копия есть у «URA.RU»). Оно было адресовано главному инженеру Брагину и заму генерального директора по безопасности Варсееву. Их обязали сообщать руководству сведения об авариях на сетях других энергокомпаний, о возбуждении уголовных дел на руководителей сторонних фирм, о проверках, которые проходят в этих организациях, и так далее. По возможности сотрудники «Тюменьэнерго» должны предоставлять подтверждающие документы.

«Выявлять болевые точки конкурента — нормально. Но тут они („Тюменьэнерго“ и другие структуры „Россетей“, — прим. ред.) ищут недостатки, видимо, для давления на конкурентов. С точки зрения обывателя и нашего менталитета — не очень почетное занятие. Как будто работы больше нет, только выискивать минусы у конкурентов? Не знаю, какая стратегия у „Россетей“, но это неприкрытая агрессивная бизнес-модель. В целом, по моему мнению, нужно заниматься собой и своей работой», — прокомментировал «URA.RU» политолог Андрей Шуклин.

При этом сама компания «Тюменьэнерго», отметим, не всегда оперативно устраняет аварии на своих сетях.

Так, с 19 на 20 сентября в Тюменской области был ураган, проливной дождь, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

Это внутеренний докумен «Тюменьэнерго», в котором сотрудников компании просят сообщать о работе сторонних организаций

Технологические нарушения произошли на фидере Светлый (линия электропередач, идущая от подстанции к подстанции) компании «Тюменьэнерго». Из-за этого без света остались порядка десяти садоводческих некоммерческих товариществ, например, «Березняки» и «Светлое». Люди лишись электроэнергии практически на сутки. Проблему помогала решить сторонняя компания — «СУЭНКО». «По состоянию на 19:56 20 сентября указанные потребители СНТ были запитаны по временной схеме электроснабжения (с помощью дизельных генераторов) по причине того, что аварийно-восстановительные работы персоналом АО „Тюменьэнерго“ не завершены», — сообщили в диспетчерской службе «СУЭНКО».

Об инциденте городские власти знают. Как рассказал вице-мэр Тюмени Павел Перевалов, отвечающий за городское хозяйство, все сообщения поступают в Единый центр оперативного реагирования. По его словам, ситуация после урагана была непростая. Много проблем было в частном секторе, к которому можно отнести и СНТ. Связано это с тем, что сети там более уязвимы из-за того, что проходят по воздуху.

Всего, по данным «URA.RU», у «Тюменьэнерго» в результате урагана было 54 отключения электроэнергии, по состоянию на 18 часов 20 сентября работа двух объектов не была восстановлена. «URA.RU» запросило данные у компании о количестве инцидентов, времени устранения неполадок, а также попросило прокомментировать информацию о сборе данных о других энергоорганизациях. В «Тюменьэнерго» обещали предоставить ответ позже. Дозвониться до гендиректора компании Алексея Солдатенко по мобильному телефону не удалось. Связаться с компанией «Россети» в момент подготовки материала также не получилось.

Жители дачных домиков остались без света (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате непогоды пострадали объекты и других компаний. Из-за урагана в Тюмени и Тюменском районе произошло 11 отключений на сетях «СУЭНКО». На единый номер поступило 1783 звонка от жителей. Без света остались две тысячи человек, 45 трансформаторных подстанций, 160 многоквартирных домов, 35 садоводческих некоммерческих товариществ. «Девять бригад немедленно начали работу, которая не прекращалась даже ночью. Полностью электроснабжение всем потребителям „СУЭНКО“ вернули в 12 часов дня 20 сентября», — рассказали «URA.RU» в диспетчерской службе энергокомпании. Также в «СУЭНКО» перезапитали потребителей подстанции «Медик» (принадлежит Тюменскому заводу медицинского оборудования и инструментов), где в 17:45 19 сентября произошло отключение. В течение одного часа абоненты были подключены по резервной схеме.

В преддверии отопительного сезона внимание к работе энергетиков особенно пристальное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За работой компаний, особенно в преддверии холодов, пристально следят в Минэнерго. По данным на 25 августа, индекс готовности «СУЭНКО» к прохождению осенне-зимнего сезона составляет 1,00 («Готов»). Аналогичный показатель у «Тюменьэнерго» — 0,96 («Готов с условиями»). В министерстве отмечают рост числа аварий у «Тюменьэнерго» из-за нарушения электрической изоляции, исчерпания ресурса, ошибочных или неправильных действий оперативного и (или) диспетчерского персонала, отключения генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства и так далее. При подготовке к осенне-зимнему периоду в 2018—2019 годов выездная комиссия Минэнерго присвоила «СУЭНКО» индекс готовности 0,99. У «Тюменьэнерго», по данным на 15 ноября 2018 года, были аналогичные показатели. Но позже были выявлены факты предоставления неверных данных. Индекс готовности «Тюменьэнерго» по состоянию на 28 ноября 2018 года был 0,91 («Не готов»).