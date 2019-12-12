В Кремле объявили новый мегаконкурс для всей страны

Владимир Путин одобрил новый проект для всей страны Фото: kremlin.ru

В среду — за 20 дней до наступления в России Года памяти и славы — президент Владимир Путин собрал членов оргкомитета «Победа», чтобы обсудить ход подготовки к празднованию главного праздника страны — 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По итогу обсуждения было запущено новое состязание городов, которое масштабом и значимостью перекроет донаименование аэропортов.

Впрочем начинался оргкомитет с другой темы — положения участников войны. Доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой касался «создания достойных условий жизни для тех, кто подарил нам победу». С каждым годом участников Великой Отечественной войны становится все меньше: если в апреле Минтруд РФ отчитывался о 75495 ветеранах, то уже в ноябре их осталось 60842 (сокращение за полгода на 20%).

Заседание оргкомитета «Победа» было посвящено 2020-му — Году памяти и славы Фото: kremlin.ru

После отчетов о сохранении исторической памяти по линии министерств обороны и иностранных дел с нововведением выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, предложив принять на федеральном уровне новое звание — «Город трудовой славы».

Статусы городам присваивают с советских лет, почетного звания «Город-герой» были удостоены 12 городов, Брестская крепость получила звание «крепость-герой». Чтобы продолжить работу по сохранению памяти о Победе, 9 мая 2006 года в России было утверждено почетное звание «Город воинской славы» — его присваивали городам, где имел место массовый героизм. После того, как это звание получили 45 городов (в 2015 году), президент Владимир Путин принял решение не расширять список, «чтобы не девальвировать» его.

«Очень много обращений поступает, и они в основном связаны с тем, что есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но обеспечивали победу с точки зрения обеспечения фронта всем необходимым и с точки зрения всего, что связано с созданием условий для победы, — объяснил Кириенко и предложил «принять на федеральном уровне звание «Город трудовой доблести»». «Такое звание может быть присвоено городам РФ внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой отечественной войне и обеспечения трудового подвига в тылу», — резюмировал он, и уточнил, что в случае поддержки со стороны президента уже подготовленный пакет документов будет оперативно внесен в Госдуму.

Татьяна Голикова рассказала, что в России чуть больше 60 тысяч ветеранов, а еще в апреле их было 75 тысяч Фото: kremlin.ru

«Хорошо, спасибо», — ответил президент.

Слушая доклад Кириенко присутствовавшие на заседании в Кремле одобрительно кивали, а после, в кулуарах, пояснили свою реакцию: «Принятие закона о новом звании, по сути, запустит новый конкурс для городов и всех, кто в них живет».

В этой связи соревнование за новый статус, уверены источник в администрации президента, не только умножит патриотическую повестку, распространяя ее как на страну, так и внутри каждого региона — но и поставит региональную власть перед масштабным вызовом: «Госдума, приняв закон даст алгоритм его присуждения, а вот добиваться этого звания каждый из регионов будет сам — через тщательную работу с архивами и документами».

Знакомый с проектом источник в АП уточняет, что звание «Город трудовой доблести» планируется раздавать только пяти городам в год, что усилит конкуренцию как среди городов, так и всех восьми федеральных округов.

В очереди на получение нового звания уже сегодня готовы заявить о себе Чита и Нижний Новгород. В 2015 году перед ними закрылась раздача звания «Город воинской славы».

Сергей Шойгу рассказал о целом комплексе мер по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне Фото: kremlin.ru

Этот аргумент, однако, может и не сработать: например, экс-губернатор Тюменской области, ныне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал уверенность, что все шансы получить новое звание есть и у городов Урала. «Урал — он всегда в этих позициях стоит особняком, потому что мы прекрасно знаем, сколько там было сделано и сколько людей там трудилось ради Победы. Большое количество уральских городов имеют право претендовать на это звание и даже должны на него заявиться», — поделился министр.

Эксперты не сомневаются, что конкуренция между городами будет значительной. А потому от меры заслуг каждого претендента просто не уйти, уверен председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, генерал Виктор Ермаков. «Пусть претендуют все города, это хорошо.

Почему только Чита и Нижний Новгород — почему не назвать Иркутск, Екатеринбург.

Надо учесть тот потенциал, который внес каждый город в победу. Эти города ковали победу и по коэффициенту полезного действия этих городов», — считает Ермаков.

Жизни этому процессу добавит и масштабное общественное обсуждение, уверен директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Александр Школьник. «Широкое общественное обсуждение обязательно будет. Челябинск и Нижний Тагил ничуть сделали громадный вклад в Победу. И все это правильно, ведь раньше мы в школе проходили войну, что называется, широкими мазками. Но если вдуматься, до войны нас было 197 млн граждан СССР — чуть более 34 млн пошли на войну, а остальные ведь тоже в большом количестве что-то делали для победы. И это их подвиг, и здесь необходима вдумчивая и большая работа».

Интерес россиян к подобного рода конкурсам уже сейчас трудно переоценить — его ярко продемонстрировало донаименование аэропортов в честь великих россиян, которое будоражило страну весь прошлый год. Возможно, в меньшей степени этот процесс интересовал Москву, чей аэропорт Шереметьево получил добавку «имени Александра Сергеевича Пушкина», но очень волновал регионы. Да и сегодня волнует, учитывая бурную дискуссию вокруг челябинского аэропорта, названного в честь физика Игоря Курчатова — сначала на здании аэровокзала появилось только имя «Игорь», что вызвало всплеск обсуждений в соцсетях. Резонанс вокруг донаименования вышел даже за границы России, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за присвоение аэропорту Сургута имени выдающегося геолога и нефтяника Фармана Салманова (уроженца Азербайджана).

Во власти, впрочем, иллюзий не строят: запущенный конкурс не призван решить проблемы медицины или снижающийся уровень жизни в стране. Вместе с тем эксперты убеждены, что новая инициатива имеет все шансы активизировать позитивные настроенческие процессы в обществе. «Процесс присвоения городам звания „Город трудовой доблести“ может усилить интерес к истории российских регионов и отраслей экономики, мотивировать соревновательные начала в профессиональных сообществах», — объяснил политолог Дмитрий Орлов.