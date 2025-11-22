Курган под конец рабочей недели засыпет снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода в Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней ожидается теплее обычного. В эти выходные города зальют дожди, а в следующие — засыпет снегом. На это указывает прогноз Gismeteo.

«Дожди в Кургане и Шадринске прогнозируются в это воскресенье, 23 ноября. Небольшой дождь возможен во вторник. К следующим выходным вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, особенно сильный снегопад ожидается в воскресенье, 30 ноября», — указано в прогнозе Gismeteo.

Курган к концу рабочей недели накроют снегопады Фото: Gismeteo









Температура воздуха составит от -2 до +4 градусов в дневное время. По ночам — до -5 градусов. Под конец декады по ощущениям станет значительно холоднее, в первый день зимы может ощущаться до -17 градусов.

Кроме того, почти всю декаду будет ветрено. Скорость ветра будет достигать 11-15 метров в секунду.

Давление уже в эти выходные обрушится с 772 мм. рт. ст. до 758. Затем вновь пойдет вверх и все последующие дни будет колебаться на отметках около 759-763 мм. рт. ст.