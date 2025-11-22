Логотип РИА URA.RU
В Нижневартовске закрывается популярное кафе

22 ноября 2025 в 10:00
Кафе было известно неаполитанской пиццей из дровяной печи

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) закрывается кафе итальянской кухни «Джусто Густо». Визитной карточкой заведения была неаполитанская пицца из дровяной печи. Команда сделала заявление в соцсети «ВКонтакте».

«Шесть лет мы занимались любимым делом, готовили с любовью, искали лучшие продукты, разрабатывали рецепты, пекли неаполитанскую пиццу и сушили пасту. Кафе в Нижневартовске закрывается, 22 ноября мы будем работать последний день», — говорится в сообщении.

На ряду с тем в Сургуте закрылся гриль-бар «Мишка бар», прославившийся в городе стейками и брутальным интерьером с мотоциклом в центре зала. На его месте запустят мясной ресторан «The мясо».

Ранее URA.RU, что к открытию в Сургуте готовится второй грузинский ресторан «Хурма». Заведение считается одним из старейших на рынке городского общепита.

