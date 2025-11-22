Логотип РИА URA.RU
Певца Лешу Свика признали отцом внебрачного ребенка

22 ноября 2025 в 09:22
У Леши Свика есть жена

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Модель Екатерина Лукьянова объявила, что суд официально признал Лешу Свика отцом их ребенка. По словам девушки, она добивалась этого долгое время. Об этом Лукьянова заявила в своих соцсетях.

«Поднимаю тост за бывшего сегодня. В честь его 35-летия решением вышестоящего суда он официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. С днюхой тебя, Свик!», — написала Лукьянова в своих соцсетях. Сам артист слова девушки никак не прокомментировал.

В последнее время тема семейных отношений и родительства часто оказывается в центре внимания общественности. Например, недавно Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили об удочерении девочки, при этом у пары уже есть двое детей — дочь Мария, которая более десяти лет находится в коме, и сын Петр.

