Снегопад накрыл Екатеринбург. Фото
Снегопад прогнозировали синоптики (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Под конец осени сильный снег все же пришел в Екатеринбург. Утром 22 ноября жители стали свидетелями снегопада, который, по традиции, должен был накрыть город еще в начале ноября. Кадрами заснеженных улиц делятся очевидцы.
«Наконец-то нормальный снег!» — радуется один из жителей города в разговоре с URA.RU. Все последние недели погода в регионе была практически без осадков и с плюсовыми температурами.
Ранее синоптики прогнозировали необычайное потепление в Екатеринбурге. Днем 22 ноября воздух нагреется до +5 градусов, однако все равно ожидается сильный снегопад.
Фото: Илья Московец URA.RU
