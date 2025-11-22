Снегопад прогнозировали синоптики (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Под конец осени сильный снег все же пришел в Екатеринбург. Утром 22 ноября жители стали свидетелями снегопада, который, по традиции, должен был накрыть город еще в начале ноября. Кадрами заснеженных улиц делятся очевидцы.

«Наконец-то нормальный снег!» — радуется один из жителей города в разговоре с URA.RU. Все последние недели погода в регионе была практически без осадков и с плюсовыми температурами.

Ранее синоптики прогнозировали необычайное потепление в Екатеринбурге. Днем 22 ноября воздух нагреется до +5 градусов, однако все равно ожидается сильный снегопад.

Продолжение после рекламы