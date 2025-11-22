Жители ХМАО массово вкладываются в азиатскую валюту

Югорчане стали чаще вкладываться в юани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителей Югры стало популярно открывать вклады в китайских юанях. За полтора года портфель югорчан в валюте увеличился более чем на 30%, рассказали URA.RU в ВТБ.

«Среди валютных вкладов сейчас есть вклады в юанях. За полтора года этот портфель в Югре увеличился с 70 миллионов до 93 миллионов в рублевом эквиваленте», — поясняет агентству управляющий банка в Югре Виталий Мосунов.

Впрочем самыми популярными вкладами остаются рублевые. На отечественную валюту приходится 98% сбережений югорчан в банке. В течение года пик спроса на накопительные счета пришелся на февраль — июль.

«В августе югорчане открыли чуть меньше новых накопительных счетов, чем в июле — повлияло снижение ключевой ставки, подготовка к школьному и осеннему сезону. А в сентябре количество вновь открытых накопительных счетов увеличилось на 11%», — уточняет Мосунов.