Общество

Долгожданный снег пришел в Свердловскую область: онлайн-трансляция

22 ноября 2025 в 10:15
Снег выпал утром 22 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 22 ноября снег завалил Екатеринбург. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти днем, однако вскоре он должен растаять из-за теплой погоды. URA.RU следит за тем, как долгожданная зима приходит в область в онлайн-трансляции.

11:39 Жители самых разных городов делятся своими кадрами заснеженных улиц. На фото — Березовский.

Фото: telegram-канал «Березовский. Сила_БГО»



11:24 Также обильные осадки дошли и до Красноуфимска.

Фото: читатель URA.RU



11:11 Госавтоинспекция региона выпустила экстренное предупреждение для водителей. Всем рекомендуют сбавить скорость и увеличить дистанцию до следующих машин.

11:08 Кадры заснеженного ВИЗа. Рабочие продолжают строительство даже в такую непогоду!

Фото: читатель URA.RU



10:35 Снег пошел и дальше по области. На кадрах — Невьянск (80 километров от Екатеринбурга).

Фото: читатель URA.RU


10:31 Из-за обильного снега возможны аварийные ситуации на дорогах. Автолюбителям следует быть максимально внимательными.

10:19 Несколько фотографий заснеженного Екатеринбурга!

Фото: Илья Московец URA.RU

Фото: читатель URA.RU


10:19 Как заявляют синоптики, днем 22 ноября ожидается сильный снег, но при этом очень теплая погода. После обеда вместо снежинок на город обрушится дождь.

10:14 Снег выпал в Екатеринбурге утром 22 ноября. Все районы могут погрузиться в сугробы в ближайшее время.

