Долгожданный снег пришел в Свердловскую область: онлайн-трансляция

Снег выпал утром 22 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 22 ноября снег завалил Екатеринбург. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти днем, однако вскоре он должен растаять из-за теплой погоды. URA.RU следит за тем, как долгожданная зима приходит в область в онлайн-трансляции.

11:39 Жители самых разных городов делятся своими кадрами заснеженных улиц. На фото — Березовский.

Фото: telegram-канал «Березовский. Сила_БГО»









11:24 Также обильные осадки дошли и до Красноуфимска.

Фото: читатель URA.RU









11:11 Госавтоинспекция региона выпустила экстренное предупреждение для водителей. Всем рекомендуют сбавить скорость и увеличить дистанцию до следующих машин.

11:08 Кадры заснеженного ВИЗа. Рабочие продолжают строительство даже в такую непогоду!

Фото: читатель URA.RU









10:35 Снег пошел и дальше по области. На кадрах — Невьянск (80 километров от Екатеринбурга).

Фото: читатель URA.RU





10:31 Из-за обильного снега возможны аварийные ситуации на дорогах. Автолюбителям следует быть максимально внимательными.

10:19 Несколько фотографий заснеженного Екатеринбурга!

Фото: Илья Московец URA.RU

Фото: читатель URA.RU





10:19 Как заявляют синоптики, днем 22 ноября ожидается сильный снег, но при этом очень теплая погода. После обеда вместо снежинок на город обрушится дождь.