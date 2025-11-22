Дмитрий Махонин сформировал новый состав Общественной палаты Пермского края

Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин утвердил 12 членов региональной Общественной палаты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил 12 представителей в обновленный состав Общественной палаты региона. Согласно проекту указа, из прежнего списка свои места в общественной организации сохранили пять человек. Проект выложен на сайте правительства.

«Места в общественной организации сохранили пять человек: командир Пермского реготделения организации „Российские студенческие отряды“ Алексей Блюмин, председатель союза организаций профсоюзов „Пермский крайсовпроф“ Михаил Иванов, главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, главный редактор по спецпроектам ООО „Медиагруппа „Магма“ Михаил Майоров, председатель совета Пермского краевого отделения „Всероссийское общество охраны природы“ Юрий Хохлов“, — сообщает издание „Коммерсант-Прикамье“. Общественная палата состоит из 36 членов. Срок полномочий палаты составляет три года.

Среди утвержденных — исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев. В состав представителей медийного и профессионального сообщества в Общественной палате вошли председатель Союза журналистов Пермского края Алексей Бурков и главный редактор по спецпроектам ООО «Медиагруппа „Магма“» Михаил Майоров. От профсоюзов в список включен председатель Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Михаил Иванов.

Также в обновленный состав Общественной палаты вошли: