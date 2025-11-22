Вода и канализация по единым тарифам: в Тюменской области готовят создание единого оператора ЖКХ
В Тюмени состоялось совещание по ЖКХ под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени прошло совещание по вопросам ЖКХ региона под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько. Он отметил, что показатели Тюменской области находятся на высоком уровне, а в будущем планируется создание Единого оператора водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.
«Показатели работы жилищно-коммунального комплекса Тюменской области на высоком уровне», — цитируют слова Ересько в telegram-канале Инфоцентра. Он высоко оценил проводимые работы и подчеркнул значимость развития концессионных отношений как перспективного направления.
В текущем году планируется заключить еще 16 концессий, что станет шагом к созданию Единого оператора водоснабжения и водоотведения. Это позволит внедрить единые стандарты обслуживания, повысить качество питьевой воды и очистки стоков, а в перспективе — установить единые тарифы на воду и канализацию по всему региону.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!