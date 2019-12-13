Тюменские инсайды

Грета следит за тобой Фото: соцсети

Тюменская политика только со стороны кажется спокойной (это неудивительно: самый статусный вечер года — 13 декабря — элиты закрыли от публики). А в кулуарах обсуждается такое! Например, друзья предали экс-главу тюменского УМВД Юрия Алтынова. А тюменским учителям якобы придется работать все новогодние праздники, взамен 31 декабря сделают нерабочим днем. Депутат-строитель решил стать отельером, главного федерального инспектора зовут к соседям, в ЛДПР — перестановки и многое другое.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Бизнес-элита потратится на благотворительность с подачи губернатора

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

13 декабря в Тюмени пройдет благотворительный бал, на котором бизнес-элита региона выделит деньги на благотворительные цели. Собранные средства пойдут в фонд «Ключ для жизни», помогающий детям получать дорогостоящее лечение. Говорят, курирует мероприятие первый замгубернатора Наталья Шевчик, планируется, что на бал прибудет и глава региона Александр Моор. «Бал пройдет за закрытыми дверями, потому что региональные власти не хотят превращать благотворительность в пиар-акцию, что выглядит очень благородно», — оценили в политтусовке.

Кузьменко ждут на посту челябинского ГФИ

В Челябинской области пустует место главного федерального инспектора. Кандидатом источники называют Дмитрия Кузьменко, который работает в аналогичной должности в Тюменской области. Это коренной челябинец, он служил в ФСБ. Земляки-челябинцы признаются, что очень его ждут. О нем хорошо отзываются бывшие сослуживцы. Но в окружении Кузьменко говорят, что он даже не рассматривается в качестве кандидата в ГФИ по Челябинской области. Да и самому ему не хотелось бы возвращаться в Челябинск: с карьерной точки зрения это перемещение по горизонтали.

Губернатор привезет в Тюмень ученых с мировыми именами

В кулуарах правительства активно обсуждают, что губернатор Тюменской области Александр Моор будет привозить в Тюмень ученых с мировым именем при помощи компании «СИБУР». «Такие возможности открылись благодаря договоренности между Моором и руководством нефтяной компании. Так, „СИБУР“ выступил спонсором внезапно возобновившихся губернаторский чтений. При этом глава региона планирует возить в Тюмень не только российских, но и мировых научных звезд», — передает инсайдер.

Бюджетникам освободят 31 декабря, но занять на все праздники

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По слухам, тюменский губернатор Александр Моор может вслед за коллегами из других регионов тоже объявить 31 декабря нерабочим днем для бюджетников. Но учителям пока точно рано радоваться — многим из них якобы придется выйти на работу после 31 числа, в период с 1 по 8 января. «И не раз. Во время праздников на базе тюменских школ хотят сделать досуговые центры с конкурсами, песнями и плясками. А педагоги будут массовиками-затейниками», — утверждают слухмейкеры.

Под ветераном тюменской политики зашаталось кресло

В курилках облдумы шепчутся, что ветеран тюменской политики Владимир Ковин может быть понижен в статусе. Сейчас депутат от «Единой России» руководит в регионе работой общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Однако на недавнем съезде ЕР в Москве партийное руководство назначило куратором всех общественных приемных Ольгу Баталину, которая, по слухам, крайне недовольна старыми методами, и систему ждет обновление. «Возможно, Ковину придется довольствоваться статусом „простого депутата“. Так может и в следующий созыв не пройти», — предполагают источники агентства.

Во фракции облдумы пророчат смену руководства

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Многие заметили, что на последнем заседании Тюменской областной думы 12 декабря фракцию ЛДПР представлял один Артем Зайцев. Причина простая — остальные либерал-демократы отбыли в Москву на торжества по случаю 30-летия партии, однако по парламенту тут же поползли слухи, что в руководстве фракции грядут изменения. Мол, в следующем созыве Зайцев сменит Глеба Трубина, которому давно пророчат переезд то в Москву, то в Екатеринбург. «С другой стороны, Зайцев является главой совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — кому же еще представлять партию на заседании думы, где рассматриваются вопросы всей «тюменской матрешки», — рассуждают не верящие в сплетни работники парламента.

Корепанов планирует вернутся в думу

Ходят слухи, что ушедший в свое время на Антипинский НПЗ в качестве замгендиректора по взаимодействию с органами власти 71-летний Геннадий Корепанов планирует вернуться в региональную политику в качестве депутата облдумы. «После того, как оскандалившийся глава завода Геннадий Лисовиченко скрылся от уголовных дел за границей, Корепанов не мог найти себе применение. Но тут региональное отделение единороссов сменило курс с „омоложения“ думы на формирование более опытного кабинета. И он решил вернуться в политику», — передает слухмейкер. По его информации, свое кресло также собирается сохранить и 63-летний Виктор Рейн.

Единороссы взялись за внешний вид членов партии

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, федеральное руководство «Единой России» озаботилось тем, чтобы члены партии всячески подчеркивали свою принадлежность к ЕР в обычной жизни. Якобы в регионы спущено указание активно пиарить партию на личных страничках в соцсетях. В Тюмени же пошли дальше — негласно партийцам всячески рекомендуется использовать партийную атрибутику вне работы. «Что ж это, на заседаниях они со значками ЕР сидят, а как выйдут „на свободу“ — сразу снимают. Нет уж, отдаляться от партии нельзя», — передают слова партийных региональных боссов слухачи. Правда это или нет — остается только гадать.

Друзья обменяли генерала Алтынова на личную свободу…

В правоохранительных кругах обсуждают, что прекращение уголовного дела о вымогательстве 85 миллионов в отношении друзей и подчиненного экс-главы УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова и выход их из СИЗО стало результатом сделки его фигурантов со следователями. «Формула свобода в обмен на информацию вновь сработала. Поговаривают, следователи пообещали прекратить дело сразу же после того, как друзья генерал-майора по байкерскому клубу Валерий Калалб и Олег Гузенко дадут против него обвинительные показания. Так и получилось», — отмечает один инсайдер. Другой сообщает, что Алтынов сам пошел на сделку. «Ходят слухи, что изначально была договоренность — он подает в отставку, а дело закрывают. Но в итоге находившиеся в СИЗО его друзья все же дали показания, что изменило расстановку сил», — передает он.

…, а подчиненный начальника так и не сдал

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят упорные слухи, что подозревавшийся в вымогательстве у предпринимателей 85 миллионов глава отдела экономической безопасности региональной полиции Дмитрий Габов не дал показаний против своего бывшего начальника Юрия Алтынова. «Якобы еще один эпизод по делу Алтынова связан с коррупционными нарушениями, однако никаких доказательств по нему у силовиков нет. Вроде как Габов мог бы дать показания, которые „утопили“ бы генерала. Но в итоге он не пошел на сделку, и остался фигурантом уголовного дела», — передают слухачи. Теперь, по их мнению, у силовиков есть три месяца, чтобы найти других информаторов — иначе Алтынов выйдет на свободу с минимальными потерями.

Оскандалившийся политик потерял вместе с репутацией 5 млн рублей

Поговаривают, что тюменские чиновники обсуждают многомиллионные потери экс-помощника вице-спикера областной думы Виктора Рейна Виталия Красноштанова, попавшимся с убитыми косулями в багажнике автомобиля после незаконной охоты. «Перед этим он вложил в раскрутку себя как политика около пяти миллионов рублей. А в итоге из-за уголовного дела из-за охоты безвозвратно их потерял», — передает слухач. По его информации, никаких перспектив в политике у Красноштанова не предвидится, а из-за скандала региональные единороссы теперь еще долго не возьмут курс «на омоложение кадров».

Депутат-строитель решил стать отельером

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Среди обитателей высоких кабинетах курсирует информация о том, что избравшийся в сентябре депутат областной думы и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу неожиданно решил стать владельцем отеля. «Поговаривают, что он решил построить гостиницу в центре Тюмени в качестве личного бизнес-проекта. Таким образом он якобы личным примером докажет, что вкладываться в тюменскую экономику приятно и полезно», — умиляются слухачи.

Общественную палату региона ждет серьезная чистка

В Общественной палате Тюменской области уже начали подготовку к смене состава — новый должен быть избран в апреле 2020 года. Поговаривают, что перед главой организации Геннадием Чеботаревым поставлена задача превратить палату в абсолютно лояльный к власти орган. Этому способствуют и новые правила — теперь кандидата в палату может выдвигать только общественная организация, действующая не менее трех лет. «В общем, правдорубов и возмутителей спокойствия типа покойного Александра Шемякина и ныне здравствующего Альберта Фахрутдинова в следующем созыве можно не ждать», — переговариваются сплетники.