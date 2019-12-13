Тюменские инсайды

Тюменская политика только со стороны кажется спокойной (это неудивительно: самый статусный вечер года — 13 декабря — элиты закрыли от публики). А в кулуарах обсуждается такое! Например, друзья предали экс-главу тюменского УМВД Юрия Алтынова. А тюменским учителям якобы придется работать все новогодние праздники, взамен 31 декабря сделают нерабочим днем. Депутат-строитель решил стать отельером, главного федерального инспектора зовут к соседям, в ЛДПР — перестановки и многое другое.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Бизнес-элита потратится на благотворительность с подачи губернатора
13 декабря в Тюмени пройдет благотворительный бал, на котором бизнес-элита региона выделит деньги на благотворительные цели. Собранные средства пойдут в фонд «Ключ для жизни», помогающий детям получать дорогостоящее лечение. Говорят, курирует мероприятие первый замгубернатора Наталья Шевчик, планируется, что на бал прибудет и глава региона Александр Моор. «Бал пройдет за закрытыми дверями, потому что региональные власти не хотят превращать благотворительность в пиар-акцию, что выглядит очень благородно», — оценили в политтусовке.
Кузьменко ждут на посту челябинского ГФИ
В Челябинской области пустует место главного федерального инспектора. Кандидатом источники называют Дмитрия Кузьменко, который работает в аналогичной должности в Тюменской области. Это коренной челябинец, он служил в ФСБ. Земляки-челябинцы признаются, что очень его ждут. О нем хорошо отзываются бывшие сослуживцы. Но в окружении Кузьменко говорят, что он даже не рассматривается в качестве кандидата в ГФИ по Челябинской области. Да и самому ему не хотелось бы возвращаться в Челябинск: с карьерной точки зрения это перемещение по горизонтали.
Губернатор привезет в Тюмень ученых с мировыми именами
В кулуарах правительства активно обсуждают, что губернатор Тюменской области Александр Моор будет привозить в Тюмень ученых с мировым именем при помощи компании «СИБУР». «Такие возможности открылись благодаря договоренности между Моором и руководством нефтяной компании. Так, „СИБУР“ выступил спонсором внезапно возобновившихся губернаторский чтений. При этом глава региона планирует возить в Тюмень не только российских, но и мировых научных звезд», — передает инсайдер.
Бюджетникам освободят 31 декабря, но занять на все праздники
По слухам, тюменский губернатор Александр Моор может вслед за коллегами из других регионов тоже объявить 31 декабря нерабочим днем для бюджетников. Но учителям пока точно рано радоваться — многим из них якобы придется выйти на работу после 31 числа, в период с 1 по 8 января. «И не раз. Во время праздников на базе тюменских школ хотят сделать досуговые центры с конкурсами, песнями и плясками. А педагоги будут массовиками-затейниками», — утверждают слухмейкеры.
Под ветераном тюменской политики зашаталось кресло
В курилках облдумы шепчутся, что ветеран тюменской политики Владимир Ковин может быть понижен в статусе. Сейчас депутат от «Единой России» руководит в регионе работой общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Однако на недавнем съезде ЕР в Москве партийное руководство назначило куратором всех общественных приемных Ольгу Баталину, которая, по слухам, крайне недовольна старыми методами, и систему ждет обновление. «Возможно, Ковину придется довольствоваться статусом „простого депутата“. Так может и в следующий созыв не пройти», — предполагают источники агентства.
Во фракции облдумы пророчат смену руководства
Многие заметили, что на последнем заседании Тюменской областной думы 12 декабря фракцию ЛДПР представлял один Артем Зайцев. Причина простая — остальные либерал-демократы отбыли в Москву на торжества по случаю 30-летия партии, однако по парламенту тут же поползли слухи, что в руководстве фракции грядут изменения. Мол, в следующем созыве Зайцев сменит Глеба Трубина, которому давно пророчат переезд то в Москву, то в Екатеринбург. «С другой стороны, Зайцев является главой совета депутатов ЛДПР Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — кому же еще представлять партию на заседании думы, где рассматриваются вопросы всей «тюменской матрешки», — рассуждают не верящие в сплетни работники парламента.
Корепанов планирует вернутся в думу
Ходят слухи, что ушедший в свое время на Антипинский НПЗ в качестве замгендиректора по взаимодействию с органами власти 71-летний Геннадий Корепанов планирует вернуться в региональную политику в качестве депутата облдумы. «После того, как оскандалившийся глава завода Геннадий Лисовиченко скрылся от уголовных дел за границей, Корепанов не мог найти себе применение. Но тут региональное отделение единороссов сменило курс с „омоложения“ думы на формирование более опытного кабинета. И он решил вернуться в политику», — передает слухмейкер. По его информации, свое кресло также собирается сохранить и 63-летний Виктор Рейн.
Единороссы взялись за внешний вид членов партии
По слухам, федеральное руководство «Единой России» озаботилось тем, чтобы члены партии всячески подчеркивали свою принадлежность к ЕР в обычной жизни. Якобы в регионы спущено указание активно пиарить партию на личных страничках в соцсетях. В Тюмени же пошли дальше — негласно партийцам всячески рекомендуется использовать партийную атрибутику вне работы. «Что ж это, на заседаниях они со значками ЕР сидят, а как выйдут „на свободу“ — сразу снимают. Нет уж, отдаляться от партии нельзя», — передают слова партийных региональных боссов слухачи. Правда это или нет — остается только гадать.
Друзья обменяли генерала Алтынова на личную свободу…
В правоохранительных кругах обсуждают, что прекращение уголовного дела о вымогательстве 85 миллионов в отношении друзей и подчиненного экс-главы УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова и выход их из СИЗО стало результатом сделки его фигурантов со следователями. «Формула свобода в обмен на информацию вновь сработала. Поговаривают, следователи пообещали прекратить дело сразу же после того, как друзья генерал-майора по байкерскому клубу Валерий Калалб и Олег Гузенко дадут против него обвинительные показания. Так и получилось», — отмечает один инсайдер. Другой сообщает, что Алтынов сам пошел на сделку. «Ходят слухи, что изначально была договоренность — он подает в отставку, а дело закрывают. Но в итоге находившиеся в СИЗО его друзья все же дали показания, что изменило расстановку сил», — передает он.
…, а подчиненный начальника так и не сдал
Ходят упорные слухи, что подозревавшийся в вымогательстве у предпринимателей 85 миллионов глава отдела экономической безопасности региональной полиции Дмитрий Габов не дал показаний против своего бывшего начальника Юрия Алтынова. «Якобы еще один эпизод по делу Алтынова связан с коррупционными нарушениями, однако никаких доказательств по нему у силовиков нет. Вроде как Габов мог бы дать показания, которые „утопили“ бы генерала. Но в итоге он не пошел на сделку, и остался фигурантом уголовного дела», — передают слухачи. Теперь, по их мнению, у силовиков есть три месяца, чтобы найти других информаторов — иначе Алтынов выйдет на свободу с минимальными потерями.
Оскандалившийся политик потерял вместе с репутацией 5 млн рублей
Поговаривают, что тюменские чиновники обсуждают многомиллионные потери экс-помощника вице-спикера областной думы Виктора Рейна Виталия Красноштанова, попавшимся с убитыми косулями в багажнике автомобиля после незаконной охоты. «Перед этим он вложил в раскрутку себя как политика около пяти миллионов рублей. А в итоге из-за уголовного дела из-за охоты безвозвратно их потерял», — передает слухач. По его информации, никаких перспектив в политике у Красноштанова не предвидится, а из-за скандала региональные единороссы теперь еще долго не возьмут курс «на омоложение кадров».
Депутат-строитель решил стать отельером
Среди обитателей высоких кабинетах курсирует информация о том, что избравшийся в сентябре депутат областной думы и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу неожиданно решил стать владельцем отеля. «Поговаривают, что он решил построить гостиницу в центре Тюмени в качестве личного бизнес-проекта. Таким образом он якобы личным примером докажет, что вкладываться в тюменскую экономику приятно и полезно», — умиляются слухачи.
Общественную палату региона ждет серьезная чистка
В Общественной палате Тюменской области уже начали подготовку к смене состава — новый должен быть избран в апреле 2020 года. Поговаривают, что перед главой организации Геннадием Чеботаревым поставлена задача превратить палату в абсолютно лояльный к власти орган. Этому способствуют и новые правила — теперь кандидата в палату может выдвигать только общественная организация, действующая не менее трех лет. «В общем, правдорубов и возмутителей спокойствия типа покойного Александра Шемякина и ныне здравствующего Альберта Фахрутдинова в следующем созыве можно не ждать», — переговариваются сплетники.