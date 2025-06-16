В Тюменской области нашли тело пропавшей пенсионерки

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В селе Ситниково Тюменской области завершились поиски пенсионерки, которая пропала накануне. В результате поисково-спасательной операции пожилую женщину обнаружили погибшей. Об этом сообщили в группе отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«При содействии наших коллег и спецоборудования обнаружилось что, к сожалению, наши самые страшные опасения подтвердились. Женщина была найдена погибшей», — указано в группе отряда.

Женщина ушла из дома утром 12 июня. Поиски продолжались более суток и осложнялись наступлением темноты в вечернее время.

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В селе Ситниково Тюменской области завершились поиски пенсионерки, которая пропала накануне. В результате поисково-спасательной операции пожилую женщину обнаружили погибшей. Об этом сообщили в группе отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». «При содействии наших коллег и спецоборудования обнаружилось что, к сожалению, наши самые страшные опасения подтвердились. Женщина была найдена погибшей», — указано в группе отряда. Женщина ушла из дома утром 12 июня. Поиски продолжались более суток и осложнялись наступлением темноты в вечернее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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