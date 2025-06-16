В Тюменской области нашли тело пропавшей пенсионерки

Поиски длились более суток
В селе Ситниково Тюменской области завершились поиски пенсионерки, которая пропала накануне. В результате поисково-спасательной операции пожилую женщину обнаружили погибшей. Об этом сообщили в группе отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте».
«При содействии наших коллег и спецоборудования обнаружилось что, к сожалению, наши самые страшные опасения подтвердились. Женщина была найдена погибшей», — указано в группе отряда.
Женщина ушла из дома утром 12 июня. Поиски продолжались более суток и осложнялись наступлением темноты в вечернее время.
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