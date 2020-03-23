Реклама пострадает от кризиса больше авиакомпаний и турфирм. Что будет

Эксперты прогнозируют, что летом такая картина будет частой. Коронавирус ударил по наружной рекламе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Падение курса рубля и карантин, связанный с коронавирусом, ударили по рекламному рынку. Эксперты уже поменяли прогноз на 2020 год: если ранее они ожидали рост доходов, то теперь ждут падения. Есть вероятность, что кризис в рекламе окажется еще более масштабным, чем в 2008 и 2014 годах.

Падение российского рынка рекламы при негативном сценарии из-за девальвации рубля может составить в 2020 году 4—8%, приводит РБК данные коммуникационного холдинга Dentsu Aegis Network. «Пока это самое начало и сложно сказать, насколько упадут продажи у производителей брендированных товаров. Тут и изоляция, и курс рубля — все вместе. Я думаю, что это будет достаточно серьезное падение, может быть на уровне 2014 или 2009 года. Но это явно серьезная ситуация», — прокомментировал URA.RU гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев. По его мнению, предварительные оценки можно будет сделать летом. «Это период, когда по долгосрочным договорам с телевизионными каналами рекламодатели имеют право сократить бюджет размещения на осень. К июню все осознают масштаб бедствия и будут понимать, что именно они хотят сократить, в каком объеме», — уточнил Кураев.

Рекламные бюджеты телевидения снижались и до кризиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно данным Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), объем рекламы после кризиса 2008 года упал на 28%, (в 2008 году объем составлял 257 млрд рублей, год спустя — 186 млрд рублей). В 2014-15 годах падение оказалось меньше — всего на 8% (с 354,7 млрд рублей до 326 млрд рублей). При этом по данным девяти месяцев 2019 года, рост составил всего 5%, падали все рекламные носители, кроме интернета.

Директор одного из рекламных агентств в Кургане вспомнил, что перед кризисом 2008 года в городе насчитывалось порядка 260 рекламных агентств, после него «выжили» около 60, к настоящему моменту их едва ли наберется с два десятка. «После кризиса 2014 года клиентская база у нас сократилась на 50% — это те предприниматели, которые закрыли свой бизнес», — рассказал он. Как скажутся события 2020 года на рекламном агентстве, он спрогнозировать не смог, однако отметил, что некоторые из контрактов уже приостановлены.

Эксперты отмечают, что именно региональные рынки первыми ощущают начинающийся кризис. Так, с рекламного рынка Екатеринбурга ушли турфирмы, авиакомпании, автопром, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Реклама — это обычно тот расход, который в первую очередь урезают», — согласилась управляющая екатеринбургского «Четвертого канала» Элеонора Расулова.

Самая большая проблема, рассказывает другой собеседник агентства, возникла у сегмента рекламных агентств, которые ориентировались на рекламу концертов и других массовых мероприятий. Все они оказались отменены из-за пандемии коронавируса, при этом восстановления отрасли ждут не раньше начала осени. «Это щиты, афиши, цифровой маркетинг, радио, интернет, соцсети», — перечислил он направления. По его мнению, найти замену рекламодателям будет непросто.

«Сейчас только ритейлы продолжают рекламировать какие-то акции и банки активно продвигают кредиты, потому что все готовятся к тому, что поднимут ставку рефинансирования (20 марта Центробанк оставил ее на прежнем уровне)», — отметил собеседник агентства.

Генеральный директор Amedia Outdoor, руководитель комитета по развитию АКАР Урал Валерий Гылка рассказал, что в компании уже готовятся к тому, что не получат запланированную прибыль: приостановили набор сотрудников, при дальнейшем падении доходов будут переводить часть работников на неполную рабочую неделю, а кого-то отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Региональные СМИ могут начать сокращения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам эксперта в области рекламы Дмитрия Тюхтина, в Москве ситуация на рекламном рынке пока более стабильная. Тем не менее, бренды активно пересматривают содержание своих рекламных кампаний, чтобы адаптировать их к изменившимся реалиям. Так, многие были завязаны на крупные международные события, которые отменили из-за коронавируса. «Рубль дешевеет, далеко не у всех компаний есть ресурсы, чтобы проводить продвижение на том уровне, как это планировалось в начале года», — добавил эксперт.

Кризис на региональных рынках рекламы может сказаться и на местных СМИ, которые нередко зарабатывают именно с помощью рекламы — при негативном сценарии их ждут сокращения. «СМИ в регионах и так живут плохо», — подчеркнул политолог Дмитрий Ковалев. После кризиса, по его мнению, рекламный рынок сильно изменится: «Сейчас существуют избыточные инструменты, в том числе и в рекламе. Бюджеты будут мигрировать в сторону соцсетей, таргетинга, низкобюджетных рекламных носителей. Бросать деньги на ветер никто не будет».