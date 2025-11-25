Ямальцы столкнулись с массовым сбоем работы «Яндекс GO»

В настоящее время сервисы постепенно возобновляют работу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале вечером 25 ноября жители столкнулись с массовым сбоем в работе сервиса такси и доставки «Яндекс GO». Об этом сообщает telegram-канал «Детектор сбоев».

«Яндекс GO — всплеск жалоб. Регионы — Ямало-Ненецкий автономный округ. Теги — не работает, приложение, не войти», — пишут в посте.

Согласно данным сайта «DownDetector», также поступают сообщения о проблемах с доступом к основному порталу «Яндекс»(2%) и сервису «Яндекс Про» (83%). За последний час в регионе зафиксирован 31 жалоба, за сутки — 145.

На сайте-мониторинге перечислены возможные причины сбоев, среди которых — технические работы на серверах, DDoS-атаки или проблемы у интернет-провайдеров в регионе. В настоящее время сервисы постепенно возобновляют работу.