Экономика

Недвижимость

Новостройки заметно подорожали в Перми

26 ноября 2025 в 01:05
Средняя цена увеличилась больше, чем на 15%

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек». 

Показатель увеличился на 15,2% год к году. Так, стоимость квадратного метра в текущем году составляет 160,8 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса. 

Среди всех российских городов-миллионников Пермь заняла второе место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году). 

Ранее URA.RU рассказывало, сколько пермяки переплачивают за покупку новостроек в ипотеку. Переплата превышает стоимость жилья в три раза. 

