Новостройки заметно подорожали в Перми
Средняя цена увеличилась больше, чем на 15%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».
Показатель увеличился на 15,2% год к году. Так, стоимость квадратного метра в текущем году составляет 160,8 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса.
Среди всех российских городов-миллионников Пермь заняла второе место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году).
Ранее URA.RU рассказывало, сколько пермяки переплачивают за покупку новостроек в ипотеку. Переплата превышает стоимость жилья в три раза.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!