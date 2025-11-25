Новостройки заметно подорожали в Перми

Средняя цена увеличилась больше, чем на 15% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».

Показатель увеличился на 15,2% год к году. Так, стоимость квадратного метра в текущем году составляет 160,8 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса.

Среди всех российских городов-миллионников Пермь заняла второе место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году).

Продолжение после рекламы