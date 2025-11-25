Водители приветствовали мишек сигналами, а пешеходы делали памятные селфи Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени вечером 25 ноября 2025 года вновь проехал кортеж из огромных светящихся белых медведей, ознаменовав начало предновогоднего сезона. За перемещением инсталляций, которые жители уже считают главным символом праздника, наблюдали сотни горожан. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU.

«Белые медведи СУЭНКО сегодня открывают зимний сезон‑2025» — поделились «СУЭНКО» в telegram-канале. Яркие фигуры на платформах проехали через Заречный микрорайон, объездную, Червишевский тракт и центр Тюмени.

Медведи проезжают по улицам Тюмени Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Как и в предыдущие годы, на пути следования кортежа собирались семьи с детьми, водители приветствовали медведей сигналами, а пешеходы старались сделать памятные селфи. Арт-объекты впечатляют размерами: вес фигур от двух до шести тонн, высота — от трех до девяти метров. Гирлянды: на папе — более восьми километров, на маме — почти пять, на медвежатах — около трех.

Проект световых инсталляций #ПроСвет был запущен компанией СУЭНКО почти семь лет назад. За это время он превратился в одну из самых узнаваемых и любимых горожанами новогодних традиций.

Мишки от СУЭНКО у администрации Фото: Никита Сабашников © URA.RU

27 ноября в 18:30 у Цирка стартует торжественное открытие с участием Папы Миши, Матильды Потаповны, Умки, Пломбира и Топтыжки. В этот же день в Тюмени состоится премьера медвежонка Пломбира, в честь которого будет представлен новый десерт, созданный в рамках сотрудничества СУЭНКО и сети кофеен «Максим».

Видео: корреспондент URA.RU