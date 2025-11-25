В центре Челябинска продают уникальный цех с панорамными окнами и соседями-айтишниками

В Челябинске продают производственное помещение с панорамными окнами Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В центре Челябинска выставили на продажу уникальное производственное здание с панорамными окнами. Объект расположен на улице Свободы, 2, в Центральном районе города. Стоимость здания с земельным участком — 88,7 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. Ранее на этом месте располагался завод по производству оргстекла, а сейчас находится креативное пространство.

«Отдeльнo cтоящее зданиe с зeмельным участкoм в центре Челябинскa, требует ремонта. Объект находится на первой линии крупной магистрали города — улицы Братьев Кашириных. Осуществляется массовая застройка коммерческими и жилыми объектами. Продолжается благоустройство набережной реки Миасс», — отмечается в описании на «Авито».

Автор объявления уточнил, что площадь здания — почти шесть тысяч квадратных метров, этажность переменная — от одного до трех этажей, высота потолков — шесть метров, большие панорамные окна. Земельный участок площадью 3352,3 кв. м находится в долгосрочной аренде.

Ранее на этом месте располагался завод по производству оргстекла. В настоящий момент на территории находится Центр креативных индустрий SVOBODA2, где работают дизайнеры, IT-специалисты, расположены фотостудии, продюсерские центры, школы прикладного искусства, ателье и художественные мастерские.

Как сообщало URA.RU, ранее в самом центре Челябинска продавали древний особняк за 36 млн рублей. Согласно открытым сведениям, здание по этому адресу было построено не позднее 1905 года на участке, принадлежащем Афанасию Сухареву.