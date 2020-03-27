Результаты приложения Gradient для курганского губернатора Вадима Шумкова Коллаж: URA.RU

Курганские чиновники решили воспользоваться коронавирусом: на эпидемию можно списать все проблемы в экономике региона. Все расслабились: вице-губернатор пользуется служебной машиной, чтобы отвозить ребенка в детский сад, а пресс-секретарь главы региона ходит на работу несмотря на самоизоляцию после заграничной поездки.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Все проблемы Курганской области спишут на коронавирус

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Курганской области заподозрили в желании списать на коронавирус и кризис в экономике все возможные провалы в реализации нацпроектов и обещаний губернатора Вадима Шумкова. «Уже готовят почву для этого. На страницах одного из подконтрольных властям СМИ недавно появилась публикация, что из-за коронавируса федералы могут урезать финансирование дотационным регионам, якобы курганцы только получили надежду на чудо — и тут новая напасть», — поделился инсайдер.

Под угрозой оказалось достижение Шумкова

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Курганцы беспокоятся за судьбу набережной Тобола, реконструированной в 2019 году. «Зимой завершили ремонт, а уже весной ее может затопить», — рассуждают горожане. При этом некоторые собеседники URA.RU считают, что набережная — едва ли не единственное реальное достижение губернатора Вадима Шумкова по благоустройству областного центра. «Деньги на дороги выделили федералы, решение об этом принималось еще при [экс-губернаторе Алексее] Кокорине. Благоустройство скверов и те же топиарии — тоже нацпроекты. Из крупных достижений остается только набережная», — злословят в регионе.

По официальному прогнозу уровень воды в реке Тобол в Кургане может превысить восемь метров. Если это произойдет, то нижний ярус набережной действительно уйдет под воду. В городе уже принято решение временно демонтировать новые скамейки, урны и качели.

Автомобиль вице-губернатора привлек внимание курганцев

Машина вице-губернатора помешала курганцам пройти в детский сад Фото предоставлено очевидцем

Правительственный автомобиль то и дело загораживает проход пешеходам недалеко от одного из курганских детских садов. Очевидцам наконец удалось сделать фотографию внедорожника. Один из родителей воспитанников детского сада сопроводил фото пояснением: «Из машины вышел вице-губернатор [Владислав Кузнецов], вывел за руку ребенка и повел в детский сад. Водитель всегда подъезжает к воротам и останавливается почти на тротуаре. Не заметить машину невозможно».

Источник, приближенный к правительству, в разговоре с URA.RU отметил, что на служебном автомобиле ездить по личным делам нельзя. Он также рассказал, что фотограф, который запечатлел чиновничью машину, не остался незамеченным. «Того, кто фотографировал, снял видеорегистратор машины Кузнецова. Чтобы найти его, приближенные вице-губернатора провели целое расследование. Надеюсь, никаких последствий для этого человека не будет. Он, в отличие от водителя чиновника, не нарушил закон», — поделился инсайдер.

Курганские силовики отрабатывают закупку роботов

Курганские слухачи активно муссируют тему внимания силовиков к ряду высокопоставленных лиц. Несколько источников сообщили URA.RU, что заинтересованность есть к работе руководителей областного МЧС. Инсайдеры поделились двумя разными версиями. По одной, разбирательство началось по инициативе Москвы. Всплыло дело с госзакупкой роботов на 94 млн рублей в 2017 году. Конкурс, объявленный МЧС, на приобретение «робототехнических средств легкого класса» выиграла курганская компания ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» (директор компании сейчас задержан по подозрению в мошенничестве). Руководство курганского МЧС входило в комиссию по приемке товара. «Роботов приняли и отправили по всей стране. Но при их эксплуатации оказалось, что товар не отвечает техзаданию и заявленным характеристикам», — уточнил источник. Он добавил, что по данному факту была назначена проверка, но тогда надзорный орган нарушений в работе областного МЧС не нашел. По второй версии — силовики отрабатывают начисления зарплаты. Якобы схемы, которые всплыли в деле замруководителя областного УМВД Андрея Шамина (подозреваемого в мошенничестве на 27 млн рублей), вполне могли применяться в других структурах.

Официально в областном управлении ФСБ и в Следственном комитете информацию о внимании к руководству МЧС не подтверждают. Но источники утверждают: «Обыски на работе и по месту жительства возможных фигурантов уже были».

ФСБ в регионе усиливает позиции. «Боятся все»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи не могли обойти вниманием тему усиления позиций региональной ФСБ. Впечатлило последнее нашумевшее на всю страну задержание замначальника областного УМВД Андрея Шамина и обвинение его в создании ОПГ. «Подозрения серьезные и должность фигуранта не последняя. Если они [сотрудники ФСБ] взялись за людей в погонах, можно надеяться, что порядок наведут в рядах. Боятся уже все», — уточнил источник. Он также припомнил, что недавно по подозрениям в получении взяток были задержаны начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану Андрей Сергеев и инспектор управления автодорожного надзора (УГАДН) Андрей Рубанов. «Помимо силовиков, судя по информации, они наводят порядок в сфере лесного хозяйства. Сотрудники „Юргамышского леспромхоза“ подозреваются в уклонении от уплаты налогов. А директор „Курганского лесхоза“ задержан за получение взятки», — приводит доводы инсайдер.

После задержания Шамина вспомнили про золотые запонки

Тем временем задержание замначальника областного УМВД Андрея Шамина обрастает новыми слухами. Сотрудники полиции переговариваются между собой о золотых запонках, которые якобы изъяли у руководителя главка Дмитрия Свинова. «Говорят, якобы Шамин подарил эти запонки Свинову на 23 февраля. Видимо, хотел таким образом добиться расположения нового шефа», — рассказал инсайдер.

Директор депздрава призывает вернуть на работу уволенных врачей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские медики возмущаются распоряжениями областных властей. Руководитель департамента здравоохранения Лариса Кокорина на видеоконференцсвязи с главврачами якобы сказала, что они могут при необходимости вернуть в больницы сотрудников оптимизированных отделений. Кроме этого, главврачи даже могут открыть те отделения, которые закрыли, в том числе инфекционные. «Вначале закрывают отделения, увольняют медиков, а потом говорят, если хотите — открывайте и зовите. А на каком основании? Где документ? Только устные распоряжения, которые каждый может понять по-своему. А потом спросят и уголовку заведут», — возмутились врачи.

Пресс-секретарь губернатора Шумкова во время самоизоляции встречается с главами районов

Инсайдеры рассказали, что видели 25 марта директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области, пресс-секретаря губернатора Анастасию Гусарову в одном из элитных ресторанов Кургана. На прошлой неделе она отдыхала за рубежом, из-за чего сейчас должна соблюдать режим самоизоляции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В ресторане, по данным источника, Гусарова встречалась с вице-губернатором Зауралья Владиславом Кузнецовым, главой Макушинского района Виктором Воротынцевым и и. о. главы Половинского района Вадимом Меньщиковым.

Госслужащие опасаются ходить на работу из-за коллеги

На фотографии чиновники рассмотрели Анастасию Гусарову, вернувшуюся из-за границы Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Сотрудники правительства на условиях анонимности поделились опасениями по поводу ситуации с коронавирусом. «Страшно ходить на работу. Пресс-секретарь губернатора [Анастасия Гусарова] вышла из отпуска в начале недели, загоревшая. Говорят, была заграницей, но на самоизоляцию не ушла», — поделился один из источников. Он уточнил, что чиновница свободно перемещается по кабинетам правительства: «Недавно оказались рядом в кабинете. Сидишь и думаешь, что страшно заразиться в случае чего. Но выйти, вроде как, не уважительно будет».

Другой источник также возмутился не соблюдением мер безопасности. «На фотографии на сайте правительства очень похожая [на Гусарову] женщина сидит рядом с Ларисой Кокориной [директором департамента здравоохранения]. И эти люди потом призывают нас даже не выходить из дома», — возмутился инсайдер.

Завышенная цена контракта на благоустройство набережной стала поводом для сплетен

Зауральские элиты продолжают обсуждать неожиданное решение снизить стоимость благоустройства набережной реки Исеть в Шадринске на 24 млн рублей — почти на треть от начальной стоимости. Изменение цены объяснили ошибкой в расчете необходимого количества щебня. «Но как можно ошибиться на такую огромную сумму?» — удивляются слухачи. Некоторые из них высказывают предположение, что ошибка была допущена преднамеренно: «Никто бы не стал проверять, сколько щебня на самом деле находится под набережной. Может быть, если бы выиграла другая компания, не из Екатеринбурга, никто бы не стал менять стоимость работ».

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