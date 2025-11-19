Мировые звезды триатлона приедут в Курган и проведут бесплатные мастер-классы

Бесплатные мастер-классы чемпионов по триатлону пройдут в Кургане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курган прибудут звезды российского и мирового триатлона Валентина Рясова и Антон Пономарев для проведения мастер-классов и открытых тренировок. Триатлонисты проведут занятия по плаванию в бассейне «Олимп» в субботу и забег в Центральном парке в воскресенье с возможностью пообщаться с участниками. Об этом сообщает региональное спортуправление.

«В субботу, 22 ноября, для всех желающих они проведут мастер-класс и открытую тренировку по плаванию. В воскресенье, 23 ноября, в Центральном парке культуры и отдыха состоится забег с участием именитых спортсменов. Все желающие смогут сфотографироваться и пообщаться со звездами российского и мирового триатлона. Организатором мероприятий выступил АО „Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования“, — сообщает спортуправление.

Валентина Рясова — мастер спорта России международного класса, член сборной команды России, серебряный призер Чемпионата Европы и победитель Кубка мира, чемпионка России, является претенденткой на участие в Олимпийских играх 2028 года. Антон Пономарев — мастер спорта России, член сборной команды России, победитель и призер Первенств Европы, призер чемпионатов и кубков России по триатлону.

Мастер-класс по плаванию состоится в бассейне «Олимп» 22 ноября в 11:00, сбор участников в 10:30 у входа в бассейн. Вход свободный, но необходима справка для допуска в бассейн. Забег в ЦПКиО пройдет 23 ноября в 11:00, вход также свободный.