Мэр Москвы готовится стать главным куратором губернаторов

Мэр Москвы Сергей Собянин вновь вступает в аппаратное соревнование с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в борьбе за влияние над губернаторами. Градоначальник возвращает к жизни рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, которую не проводил целый месяц. Готовя губернаторов ко второй волне коронавируса, Собянин снова претендует на статус главного куратора российских регионов, считают политологи.

Сергей Собянин пообещал провести новое заседание рабочей группы по коронавирусу 11 августа. Накануне на заседании координационного совета при правительстве РФ мэр Москвы сообщил, что центральной темой ВКС будет новый учебный год: «Буквально завтра проведем селектор по осеннему сезону, связанному и с началом учебного года, включая начало работы школ, высших учебных заведений, а также эпидемиологическую ситуацию сезонную, связанную с ростом гриппа и ОРВИ».

Заседание рабочей группы будет первым за месяц, судя по сайту правительства Москвы. В последний раз рабгруппа упоминалась в релизах 14 июля, хотя ранее совещания проходили еженедельно. В разгар карантина Собянин наращивал свое влияние над губернаторами за счет проведения рабочей группы. В конце весны это даже привело к противостоянию с премьером Михаилом Мишустиным, сообщали источники URA.RU. Но после того, как глава правительства получил новый рычаг влияния в виде корректировки нацпроектов и добился максимальной лояльности регионов, Собянин капитулировал — публично признал рекомендательный характер решений рабгруппы и стал значительно реже проводить ВКС.

«Приглашения на рабочую группу просто пропали из графика губернатора, нам перестали их присылать. Но, честно говоря, последние две-три недели [июля, когда еще проходили заседания] смысла в них было немного. Мэр Москвы озвучивал цифры, которые ему докладывали — те же данные уже были на Стопкоронавирус.рф. Редко выступали губернаторы регионов, которые показали успешные примеры борьбы с инфекцией», — поделился источник URA.RU.

Губернаторам приходится в одиночку искать решения по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом запрос на совещания в прошлом виде остался, так как COVID активно распространяется, указывают источники URA.RU в регионах. К примеру, растет число зараженных на данный момент времени в Петербурге (рост за последние 30 дней с 4,5 тысячи до 6,8 тысячи), в Свердловской области (рост за последние 10 дней с 2,8 тысячи до 3,5 тысячи), в Красноярском крае (рост за последние 10 дней с 1,2 тысячи до 1,8 тысячи). О рекордном росте случаев заражения коронавирусом сообщили власти Крыма.

Столкнувшись с отсутствием вводных и площадки для диалога губернаторы стали опираться исключительно на мнение коллег из Роспотребнадзора, сообщил агентству источник в одном из региональных правительств в УрФО. В то же время глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына заверила агентство, что губернаторы теперь рассчитывают только на себя: «Опираются на свой опыт и управленческие решения, которые сработали».

Новое заседание рабочей группы, анонсированное Собяниным на 11 августа, вводит интригу. Впервые за последние полтора месяца тема объявленной ВКС кажется региональным чиновникам актуальной.

«На данный момент самым актуальным является подготовка к учебному году», — подтвердил источник URA.RU в руководстве одного из уральских регионов. «Никто не знает, как сейчас быть со школами, при этом и ученики, и учителя боятся возобновления дистанционной системы обучения», — объяснил URA.RU другой инсайдер.