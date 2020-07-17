Усиление Мишустина поставило Собянина на место

Михаил Мишустин нашел рычаги влияния на Сергея Собянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Аппаратное усиление премьера РФ Михаила Мишустина остановило его противостояние с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Госсовет сменил приоритеты: с борьбы с коронавирусом, курируемой Собяниным, на корректировки нацпроектов и плана по спасению экономики — их президент Владимир Путин поручил главе правительства.

Источник URA.RU в Госсовете рассказал, что члены совещательного органа перестали уделять первостепенное значение борьбе с коронавирусом и сфокусировались на подготовке национального плана по восстановлению экономики. Собеседник URA.RU в руководстве одного из регионов Урала подтвердил, что свои предложения чиновники передают министрам во время совещаний отраслевых рабочих групп Госсовета. Последнее было 2 июля — по направлению «Промышленность». На нем челябинский губернатор Алексей Текслер озвучил идеи по поддержке промышленных предприятий.

Тон Сергея Собянина на совещаниях стал заметно мягче, говорят источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин стал ощутимо реже (один раз, а не несколько в неделю) проводить онлайн-совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, поделился инсайдер. А риторика выступлений Собянина стала значительно мягче. Во время последней ВКС 14 июля мэр заявил (цитата приведена источником URA.RU и подтверждена одним из уральских госслужащих): «Коллеги, я напоминаю вам, что мы совещательный орган, а не орган власти. Те решения, что мы обсуждаем, носят рекомендательный характер».

Ранее мэр Москвы в безапелляционной форме учил губернаторов противодействию COVID, критиковал федеральных министров. В разгар карантина влияние Собянина, ставшего ролевой моделью для губернаторов, в Госсовете значительно выросло, сообщали источники URA.RU. Но сейчас между мэром Москвы и премьером РФ наступило «примирение», полагает URA.RU политолог Сергей Маркелов: «Очевидно, что функционал Собянина и Мишустина разделился. Москва — это вновь государство в государстве, а у Мишустина — вся остальная страна».

У губернаторов есть три месяца, чтобы спасти свои бюджеты от корректировки нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники URA.RU в политической среде связывают изменения с возросшим аппаратным весом премьера после того, как президент Владимир Путин поручил кабмину скорректировать национальные проекты (созданные прошлым составом правительства), растянув срок их реализации с 2024 до 2030 года и включив в них меры из плана по восстановлению экономики, которым занималась команда Михаила Мишустина.

Источник URA.RU в администрации одного из уральских субъектов объяснил, что благодаря начавшейся редактуре нацпроектов главы региона стали чаще обращаться в правительство РФ. «Буквально все губернаторы просят у членов правительства не менять сроки строительства дорог, мусорных полигонов, больниц по нацпроектам в их территориях. Чтобы не потерять деньги, главы регионов пользуются любым подходящим случаем, в том числе, встречами на площадке Госсовета», — сообщил инсайдер.

Директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов подтвердил: «Премьер оказался в ситуации, когда он может повлиять на распределение средств по регионам. Он будет вынужден расставлять приоритеты и ущемлять чьи-то интересы».

«В период карантина произошло ситуационное усиление Собянина. Но Кремлю не нужно, чтобы его укрепление стало стратегическим и после пандемии коронавируса. Есть система издержек и противовесов — весы на пару-тройку месяцев качнулись в одну сторону, а теперь баланс восстановился, — сказал URA.RU политолог Маркелов. — Теперь у Мишустина есть джокер, у него полный функционал. Аппаратная игра привела к тому, что мэр Москвы снова на ступень ниже премьера, каким бы героем не был».

Впрочем, в версию о противостоянии Мишустина и Собянина верят не все политологи. Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил URA.RU, что конфликт чиновников никогда не появлялся в публичной плоскости, а усиление Мишустино связано не с редактурой нацпроектов, а с успешной работой на новом посту в период пандемии.

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