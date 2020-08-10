Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом

В Крыму за сутки заболели коронавирусом почти 48 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для региона. Об этом на своей странице во «ВКонакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения», — написал Аксенов. По его словам всего выявлено 1517 случаев заражения коронавирусом в республике, 1054 человека с начала пандемии выздоровели. Предыдущий рекорд Крыма по числу зараженных за сутки был 6 августа. Тогда зафиксировали 39 новых случаев.

Ранее Аксенов заявил, что после отмены карантинных мер полуостров уже посетили миллион туристов. По его словам, такой объем турпотока — беспрецедентный для Крыма. Россияне назвали главные минусы отдыха в Крыму и Сочи. В список вошли нарушение социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты и плохая уборка номеров, передает « Федеральное агентство новостей ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.