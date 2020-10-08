В Екатеринбурге продают опасно дешевые квартиры

В Екатеринбурге застройщик продает элитные апартаменты по рекордно низким ценам — 30-50 тысяч за «квадрат». Цена недвижимости в еще строящемся доме привлекла сотни покупателей, но теперь они идут в полицию. Оказалось, что одна и та же квартира продавались разным клиентам по несколько раз, а деньги выведены на сторонние фирмы. Подробности схемы заработка на проблемном доме — в материале URA.RU.
Первый акт. Одна квартира… в несколько рук
Дом на Бажова, 166 начали строить в 2016 году. Еще по старому закону его возводили по договорам долевого участия (ДДУ) с будущими собственниками. Сейчас дом до сих пор не достроен, хотя сдать его планировалось еще в 2018-м. Год назад проблемное здание сменило собственников — у застройщика ООО «Энергоремстройкомплект» («ЭРСК») появились новые учредители. Они стали продавать апартаменты по низким ценам, что стало поводом для покупательского ажиотажа.
Начался вал сделок, но вскоре покупатели дорогой недостроенной недвижимости узнавали, что не смогут стать собственниками жилья. В результате несостоявшиеся хозяева обратились в полицию с обвинениями в мошенничестве в отношении исполнительного директора «ЭРСК» Дениса Филимонова. В УВД Екатеринбурга подтвердили наличие массовых жалоб граждан. «Заявления по факту действий строительной компании поступали. По ним проводится проверка», — уточнили там.
В начале 2020 года «ЭРСК» наняла в качестве генподрядчика ООО «Инвесттехстрой», исполнительным директором которого является Алексей Чупахин. Последний рассчитывал получить за свою работу часть квартир в доме, но опасается, что их не увидит. Он считает, что рискует из-за поведения двух людей, связанных с застройщиком и владельцем дома — Руслана Соколова и Дениса Филимонова. «Представители ООО „ЭРСК“ (Филимонов — прим. ред.) обещали, что рассчитаются с подрядчиками квадратными метрами, но этого не происходит. Сейчас все квадратные метры без оплаты перешли на компании, связанные с Русланом Соколовым — ООО „Концертное агентство Соколов“ и АНО „Созвездие Феникс“ (фирма, связанная с тещей Соколова)», — уточнил он.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что супруга Соколова — действующий сотрудник Сысертского отдела полиции Коррина Дмитриченко. «Неоднократно при исполнении приезжала на стройку и уверяла дольщиков, что дом достроиться. Часть средств компании также нашли на ее счетах», — рассказывает Чупахин. По его словам, застройщик рассчитывал на то, что авторитет человека в погонах успокоит всех участников строительства, в том числе и дольщиков.
Второй акт. Директора объявляют в федеральный розыск
По словам собеседников URA.RU, главные действующие лица конфликта — Соколов и Филимонов — создали схему и поставили на пост директора формальное лицо. Зиц-председателем ООО «ЭРСК» с 9 декабря 2019 года по 5 октября являлся 24-летний предприниматель Александр Соломеин. В СМИ публиковались данные о том, что 30 июля главу компании похитили неизвестные, которые могут быть связаны с генподрядчиком. При этом в тот день «похищенный» подписал договор о передаче апартаментов компаниям Соколова и выполнил свою формальную роль в схеме. Эту странность отметили сразу несколько собеседников URA.RU.
Впрочем, «похищение» Соломеина вряд ли бы повлияло на работоспособность схемы. Например, Чупахин, будучи представителем генподрядчика, никогда не встречался с формально пропавшим директором.
«Фактически Соломеин договор генподряда не подписывал. Он вообще никогда не появлялся ни на стройке, ни в офисе компании. Все документы, в том числе договора долевого участия в строительстве, договора уступки прав требований подписывал Филимонов», — отметил представитель генподрядчика.
Пока Соломеина ищут, с его компании пытается взыскать долги за неизвестные подрядные работы на объекте ООО «Алеф-Индустрия». Генподрядчик (сторона конфликта, которая считает себя пострадавшей) подозревает, что действия упомянутого юрлица — часть придуманной схемы. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), договор генподряда между «Алеф-Индустрия» и ООО «ЭРСК» может иметь притворный характер для создания искусственной задолженности. Сам Соломеин предоставил в суд ходатайство о рассмотрении дела о долгах без его участия. Заседание было 10 сентября. Напоминаем, что Соломеин считается пропавшим еще с июля.
Третий акт. За одну ночь у компании меняются владельцы
До 29 сентября у ООО «ЭРСК» было два учредителя — бизнесмен Владимир Коршиков (1% от уставного капитала) и ООО «Вагант» (99%). Но уже с 30 сентября схема владения изменилась. По неофициальным данным, в ночь на 30 сентября нотариус и бывший директора «Ваганта» Иван Забугин оформили документы, по которым Коршиков стал единоличным учредителем ООО «ЭРСК». Из-за этого «Вагант» перестал контролировать деятельность застройщика.
Владелец ООО «Вагант» Антон Чемезов в беседе с URA.RU рассказал, что его доля уставного капитала была передана нелегально: его подпись на документах подделали, а нотариус бумагу заверил. В итоге ООО «Вагант» лишилось мажоритарной доли в уставном капитале застройщика. Чемезов также отметил, что анализ выписок переводов подконтрольной ранее «ЭРСК» показал, что на супругу и тещу Соколова — Коррину и Наталью Дмитриченко — выводились деньги застройщика и «Ваганта».
Сейчас у ООО «ЭРСК» нет средств не только для завершения строительства, но и для погашения долгов подрядчиков. Компания должна ООО «ВДВ» шесть миллионов рублей (дело находится в производстве свердловского арбитража), ООО «РТС» — 16 млн рублей (дело в производстве свердловского арбитража) и ООО «Инвесттехстрой» — 68 млн рублей (готовится иск). Связаться с представителями ООО «ЭРСК» не удалось. На звонки корреспондента URA.RU в компании не ответили. В диспетчерской ОВД Сысерти (место работы Коррины Дмитриченко) корреспонденту агентства сообщили, что для получения комментариев сотрудников полиции необходимо лично прийти в отдел.