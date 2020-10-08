В Екатеринбурге продают опасно дешевые квартиры

Несостоявшиеся хозяева апартаментов уже обратились в полицию с жалобами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге застройщик продает элитные апартаменты по рекордно низким ценам — 30-50 тысяч за «квадрат». Цена недвижимости в еще строящемся доме привлекла сотни покупателей, но теперь они идут в полицию. Оказалось, что одна и та же квартира продавались разным клиентам по несколько раз, а деньги выведены на сторонние фирмы. Подробности схемы заработка на проблемном доме — в материале URA.RU.

Первый акт. Одна квартира… в несколько рук

Дом на Бажова, 166 начали строить в 2016 году. Еще по старому закону его возводили по договорам долевого участия (ДДУ) с будущими собственниками. Сейчас дом до сих пор не достроен, хотя сдать его планировалось еще в 2018-м. Год назад проблемное здание сменило собственников — у застройщика ООО «Энергоремстройкомплект» («ЭРСК») появились новые учредители. Они стали продавать апартаменты по низким ценам, что стало поводом для покупательского ажиотажа.

Дом начали строить по договору долевого строительства еще в 2016 году. Квартиры никто из собственников еще не получил Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начался вал сделок, но вскоре покупатели дорогой недостроенной недвижимости узнавали, что не смогут стать собственниками жилья. В результате несостоявшиеся хозяева обратились в полицию с обвинениями в мошенничестве в отношении исполнительного директора «ЭРСК» Дениса Филимонова. В УВД Екатеринбурга подтвердили наличие массовых жалоб граждан. «Заявления по факту действий строительной компании поступали. По ним проводится проверка», — уточнили там.

В начале 2020 года «ЭРСК» наняла в качестве генподрядчика ООО «Инвесттехстрой», исполнительным директором которого является Алексей Чупахин. Последний рассчитывал получить за свою работу часть квартир в доме, но опасается, что их не увидит. Он считает, что рискует из-за поведения двух людей, связанных с застройщиком и владельцем дома — Руслана Соколова и Дениса Филимонова. «Представители ООО „ЭРСК“ (Филимонов — прим. ред.) обещали, что рассчитаются с подрядчиками квадратными метрами, но этого не происходит. Сейчас все квадратные метры без оплаты перешли на компании, связанные с Русланом Соколовым — ООО „Концертное агентство Соколов“ и АНО „Созвездие Феникс“ (фирма, связанная с тещей Соколова)», — уточнил он.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что супруга Соколова — действующий сотрудник Сысертского отдела полиции Коррина Дмитриченко. «Неоднократно при исполнении приезжала на стройку и уверяла дольщиков, что дом достроиться. Часть средств компании также нашли на ее счетах», — рассказывает Чупахин. По его словам, застройщик рассчитывал на то, что авторитет человека в погонах успокоит всех участников строительства, в том числе и дольщиков.

Второй акт. Директора объявляют в федеральный розыск

По словам собеседников URA.RU, главные действующие лица конфликта — Соколов и Филимонов — создали схему и поставили на пост директора формальное лицо. Зиц-председателем ООО «ЭРСК» с 9 декабря 2019 года по 5 октября являлся 24-летний предприниматель Александр Соломеин. В СМИ публиковались данные о том, что 30 июля главу компании похитили неизвестные, которые могут быть связаны с генподрядчиком. При этом в тот день «похищенный» подписал договор о передаче апартаментов компаниям Соколова и выполнил свою формальную роль в схеме. Эту странность отметили сразу несколько собеседников URA.RU.

Впрочем, «похищение» Соломеина вряд ли бы повлияло на работоспособность схемы. Например, Чупахин, будучи представителем генподрядчика, никогда не встречался с формально пропавшим директором.

«Фактически Соломеин договор генподряда не подписывал. Он вообще никогда не появлялся ни на стройке, ни в офисе компании. Все документы, в том числе договора долевого участия в строительстве, договора уступки прав требований подписывал Филимонов», — отметил представитель генподрядчика.

Пока Соломеина ищут, с его компании пытается взыскать долги за неизвестные подрядные работы на объекте ООО «Алеф-Индустрия». Генподрядчик (сторона конфликта, которая считает себя пострадавшей) подозревает, что действия упомянутого юрлица — часть придуманной схемы. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), договор генподряда между «Алеф-Индустрия» и ООО «ЭРСК» может иметь притворный характер для создания искусственной задолженности. Сам Соломеин предоставил в суд ходатайство о рассмотрении дела о долгах без его участия. Заседание было 10 сентября. Напоминаем, что Соломеин считается пропавшим еще с июля.

Третий акт. За одну ночь у компании меняются владельцы

Представители застройщика по два или три раза продавали апартаменты в доме на Бажова, 166 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

До 29 сентября у ООО «ЭРСК» было два учредителя — бизнесмен Владимир Коршиков (1% от уставного капитала) и ООО «Вагант» (99%). Но уже с 30 сентября схема владения изменилась. По неофициальным данным, в ночь на 30 сентября нотариус и бывший директора «Ваганта» Иван Забугин оформили документы, по которым Коршиков стал единоличным учредителем ООО «ЭРСК». Из-за этого «Вагант» перестал контролировать деятельность застройщика.

Владелец ООО «Вагант» Антон Чемезов в беседе с URA.RU рассказал, что его доля уставного капитала была передана нелегально: его подпись на документах подделали, а нотариус бумагу заверил. В итоге ООО «Вагант» лишилось мажоритарной доли в уставном капитале застройщика. Чемезов также отметил, что анализ выписок переводов подконтрольной ранее «ЭРСК» показал, что на супругу и тещу Соколова — Коррину и Наталью Дмитриченко — выводились деньги застройщика и «Ваганта».

Сейчас у ООО «ЭРСК» нет средств не только для завершения строительства, но и для погашения долгов подрядчиков. Компания должна ООО «ВДВ» шесть миллионов рублей (дело находится в производстве свердловского арбитража), ООО «РТС» — 16 млн рублей (дело в производстве свердловского арбитража) и ООО «Инвесттехстрой» — 68 млн рублей (готовится иск). Связаться с представителями ООО «ЭРСК» не удалось. На звонки корреспондента URA.RU в компании не ответили. В диспетчерской ОВД Сысерти (место работы Коррины Дмитриченко) корреспонденту агентства сообщили, что для получения комментариев сотрудников полиции необходимо лично прийти в отдел.