Из-за аварии на водопроводе задерживается подача воды на Курган
В Кургане из-за аварии подача воды на город возобновится позднее запланированного срока
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане из-за аварии на водопроводе полноценная подача воды в дома горожан возобновится позднее запланированного. Об этом сообщает «Водный союз».
«21 ноября в Кургане и близлежащих микрорайонах было понижено давление в сети холодного водоснабжения для проведения регламентных работ на водоводе. Специалисты компании должны были завершить их в 6:00. Во время работ произошла аварийная ситуация на водопроводе диаметром 1000 мм. К ее устранению приступили незамедлительно. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления водоснабжения в городе», — сообщается на сайте «Водного союза».
В ведомстве также сообщили, что после окончания работ в центральной части города возьмут пробы воды на анализ. Результат можно будет уточнить через сутки в центральной диспетчерской службе предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73.
Вечером 21 ноября в Кургане и близлежащих микрорайонах было понижено давление в сети холодного водоснабжения для проведения работ на магистральном водоводе. Снижение давления коснулось Кургана, микрорайона Тополя, поселка Новый Мир, села Кетово, микрорайона Новый Путейский, Черемухово и части поселка Увал (включая Пограничный институт и ул. Трактовую, 1, корпус 19). Полного отключения воды не планировалось, но жителям рекомендовали сделать запасы.
- Житель города22 ноября 2025 09:45При реконструкции Арбинских водозаборных сооружений необходимо было предусмотреть прокладку резервной нитки водовода до города. Существующие водовод диаметром 1000 мм ветхий, в будущем порывы могут быть еженедельными. Необходимо срочно решать вопрос о проектировании водовода и финансировании указанных работ.