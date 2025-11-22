Из-за аварии на водопроводе задерживается подача воды на Курган

В Кургане из-за аварии подача воды на город возобновится позднее запланированного срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аварии на водопроводе полноценная подача воды в дома горожан возобновится позднее запланированного. Об этом сообщает «Водный союз».

«21 ноября в Кургане и близлежащих микрорайонах было понижено давление в сети холодного водоснабжения для проведения регламентных работ на водоводе. Специалисты компании должны были завершить их в 6:00. Во время работ произошла аварийная ситуация на водопроводе диаметром 1000 мм. К ее устранению приступили незамедлительно. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления водоснабжения в городе», — сообщается на сайте «Водного союза».

В ведомстве также сообщили, что после окончания работ в центральной части города возьмут пробы воды на анализ. Результат можно будет уточнить через сутки в центральной диспетчерской службе предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73.

