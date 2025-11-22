Песков не исключил визит Путина в новые регионы до конца года
22 ноября 2025 в 08:53
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин с большой долей вероятности посетит новые регионы до конца 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что график приезда пока не составлен, но исключать визит Путина точно нельзя.
