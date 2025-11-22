Логотип РИА URA.RU
В мире

В команде Трампа признали, что ни санкции, ни поставки ВСУ не приведут к миру на Украине

Вэнс: оружие США и деньги не могут решить конфликт на Украине
22 ноября 2025 в 09:01
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Финансовая военная поддержка Украины Соединенными Штатами Америки не могут решить конфликт на Украине. Об это заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий», — заявил Вэнс на своем канале в X.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хочет, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными и привели к долгосрочному миру, а не к заморозке конфликта. В Кремле знают о новом мирном плане Трампа, но официально детали документа РФ пока не направлены. Однако Москва контактирует с США. Иностранные журналисты считают, что украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с новым планом Белого дома по урегулированию конфликта на Украине из-за коррупционного скандала в стране.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

