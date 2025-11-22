Вэнс считает, что деньги и санкции не могут разрешить конфликт на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Финансовая военная поддержка Украины Соединенными Штатами Америки не могут решить конфликт на Украине. Об это заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий», — заявил Вэнс на своем канале в X.