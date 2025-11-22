Американцы восхитились новым российским истребителем Су-30МС2

Су-30СМ2 требует значительно меньшего технического обслуживания и имеет больший ресурс по сравнению с предыдущими моделями, пишет Military Watch Magazine. Кроме того, трехмерный отклоняемый вектор тяги обеспечивает высокую маневренность на малых скоростях. «Поскольку истребитель примерно на 70% дешевле в производстве, чем Су-35, при этом он значительно проще в обслуживании и требует меньших затрат на эксплуатацию, он очень привлекателен как для ВС РФ, так и для иностранных заказчиков» — считают авторы публикации.