Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Американцы восхитились новым российским истребителем Су-30МС2

22 ноября 2025 в 08:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
После усовершенствования у самолетов возросли боевые возможности

После усовершенствования у самолетов возросли боевые возможности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский истребитель Су-30СМ2 вызывает растущий интерес у иностранных военных. Об этом пишут американские журналисты.

Су-30СМ2 требует значительно меньшего технического обслуживания и имеет больший ресурс по сравнению с предыдущими моделями, пишет Military Watch Magazine. Кроме того, трехмерный отклоняемый вектор тяги обеспечивает высокую маневренность на малых скоростях. «Поскольку истребитель примерно на 70% дешевле в производстве, чем Су-35, при этом он значительно проще в обслуживании и требует меньших затрат на эксплуатацию, он очень привлекателен как для ВС РФ, так и для иностранных заказчиков» — считают авторы публикации.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Су-30СМ2 уничтожили в ходе СВО уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot. Истребитель отличается высокой маневренностью, летно-техническими характеристиками и широкой номенклатурой вооружения, включающей средства большой дальности. Обновленные машины получили усовершенствованный комплекс бортового оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы, новые типы средств поражения, по сравнению с теми самолетами, которые уже стоят на вооружении ВКС и авиации ВМФ России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал