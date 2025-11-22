«Яркий свет и спорт»: как побороть осеннюю депрессию, и сколько это стоит в Челябинске

Осеннюю депрессию можно предотвратить самостоятельно Фото: Юлия Новик

Осенью настроение ухудшается даже у самых жизнерадостных и оптимистичных челябинцев. Кого-то пасмурные и серые будни на фоне накопившихся жизненных неурядиц могут довести до глубокой депрессии. Стоимость услуг психологов в городе зависит от специализации, формата консультации (очно или заочно), а также от места проведения.

В 2025 году стоимость услуг начинается от 1000 рублей и может в некоторых случаях превышать 15 000 рублей. О том, сколько стоят различные сеансы у специалистов в городе и как побороть осеннюю депрессию самостоятельно, URA.RU рассказала семейный клинический кризисный психолог, КПТ (когнитивно-поведенческая терапия) психолог Татьяна Помрясина.

Индивидуальная консультация (5000 — 15 000 рублей)

Как отметила Татьяна Помрясина, сильнее всего психолог вовлекается в процесс на индивидуальной консультации. Именно во время такого сеанса рассматриваются чувства и мысли одного человека, его травмы, внутренний мир.

Продолжение после рекламы

«Это как работа садовника с одним, возможно, капризным и редким растением. И смысл индивидуальной консультации в том, что психолог работает с сопротивлением, с защитными механизмами одного человека. И здесь можно выявить какие-то личные проблемы, страхи, самооценку, тревожность, панические атаки, то есть личностные последствия различных психотравм. Это уникальная история жизни одного человека» — поделилась эксперт.

Семейный психолог (от 1500 до 6590 за сеанс)

Такие сеансы направлены на улучшение семейных отношений, решение психологических и эмоциональных проблем. Психолог поддерживает членов семьи в сложных жизненных ситуациях, для чего применяет сразу несколько подходов. Во-первых, он рассматривает семью как единое целое, где проблемы одного из членов влияют на всех остальных. Во-вторых, уделяет особое внимание взаимоотношениям между членами семьи, распределению ролей и ответственности. Также специалист понимает, что каждая семья уникальна, поэтому учитывает особенности, ценности и традиции каждой семьи, чтобы подобрать методики в каждом отдельном случае.

«При работе с семьей важна система, взаимоотношения между людьми, супругами, родителями, детьми, братьями, сестрами. Это можно сравнить с настройкой сложного механизма, где все шестеренки должны сначала начать работать согласованно, и только тогда получится очень хорошее движение. Работа психолога заключается здесь в управлении динамикой семейной системы. На сеансе нужно одновременно удерживать фокус на нескольких людях, замечать эмоции и их изменения здесь и сейчас, причем сразу у нескольких людей», — отметила Помрясина.

Эксперт подчеркнула: если брать семью из двух человек, то взаимные претензии, паттерны общения пары необходимо переформатировать в язык потребностей и обращать на это внимание самих людей. Ведь в обычной жизни люди часто не замечают, что разговаривают на языке претензий. Им кажется, что они говорят о своих желаниях, но это не так. И здесь задача психолога — максимально сохранять свою нейтральность, не вставать ни на чью сторону. Это как жонглировать различными мячиками. Каждый мячик — эмоция и позиция отдельных людей. Главное — ни один из них не уронить.

«Тут основная работа уже не с конкретным человеком, не с внутренним миром каждого, а с атмосферой и пространством, которое возникает в общении между людьми, вот с чем работает человек. То есть психолог настраивает общение, границы, правила внутри контакта этих людей», — отметила Потрясина.

Продолжение после рекламы

Детский психолог (от 1100 до 3000 рублей)

Детский психолог помогает детям справляться с эмоциональными, поведенческими и социальными проблемами. В первую очередь специалист работает с родителями. И в идеале только после этого — с ребенком. Это связано с тем, что зачастую проблемы кроются в отношениях взрослых с ребенком.

Специалист проводит диагностику, выясняет, с чем связаны проблемы в поведении или эмоциональном состоянии ребенка. Далее в зависимости от ситуации специалист помогает в борьбе с агрессией, гиперактивностью, застенчивостью и другими трудностями. Кроме того, детский психолог может поддержать ребенка в адаптации к новым условиям, подготовить его к садику или к школе. На консультации используются различные методы в зависимости от возраста ребенка и его психологического развития.

Детский психолог в большей степени работает с ребенком и его социальным окружением. Юного пациента психолог не рассматривает без семейной системы, садика, школы, которые он посещает. Здесь сложность в том, что ребенок редко может словами объяснить причины своего беспокойства, но проблема очевидна по замкнутости, агрессивности ребенка либо по снижению успеваемости в школе. И разбирается она в основном через арт-терапевтические техники.

Для специалиста здесь очень важно иметь хороший багаж психологических инструментов, которые помогут ему, применяя проективные невербальные методики (игры, рисование, сказкотерапия, песочная терапия) понять ребенка и определить, что его конкретно тревожит. Главная сложность — не столько работа с внутренним миром ребенка, сколько «перенастройка» родителей.

«Потому что психолог может поработать с ребенком, но потом он возвращается в ту же атмосферу, которую создают для него родители. И часто корень проблемы не в самом ребенке, а в семейной системе. И задача психолога мягко, но все-таки уверенно подталкивать родителей к изменениям, в том числе изменениям в их поведении, не вызывая у них чувства вины, стыда», — отметила Потрясина.

Как бороться с осенней депрессией

Что касается осенней депрессии, то, как отметила Помрясина, ее можно предотвратить самостоятельно. Необходимо поддерживать себя и готовиться к такой поре заранее.

«Если у вас намечен какой-то отпуск, то вы к нему готовитесь. Например, покупаете красивый купальник, понравившееся полотенце, чтобы максимально насладиться отдыхом. Но вы же знаете, что осень наступит обязательно. Эта хмурая пора, дожди, приходящие из года в год — тут тоже важно готовиться. Необходимо подмечать для себя опорные моменты и поддерживать себя. Например, мы понимаем, что, цвета на улице осенью естественно начинают тускнеть. Поэтому окружайте себя яркими акцентами. Это желтые, красные, оранжевые цвета. Может быть, это будет кружка, подушка, свитер, яркое пальто или зонт, дождевик», — подчеркнула эксперт.

Продолжение после рекламы

Как отметила специалист, также можно создавать себе уют можно через обстановку на рабочем месте: поставить себе яркую рамочку, кружку побольше, постелить на кресло какой-то яркий плед, чтобы укутываться, отчего сразу бы становилось тепло и приятно.

«Носки какие-нибудь мягкие на ощупь, чай, какао, вот что вы любите. Я для себя покупаю различные кофейные напитки с различными вкусностями — да, дома они у меня тоже есть, потому что такие ароматы тоже добавляют эмоций», — отметила Помрясина.

Также эксперт отметила, что нужно заниматься физической активностью, например, больше ходить, заниматься йогой, танцевать дома под музыку, гулять в парке. В общей сложности на это рекомендуется ежедневно выделять 20-25 минут. Также Помрясина отметила, что главный дефицит уральской осени — это свет. Поэтому побороть осеннюю хандру поможет светотерапия. Можно докупить себе отдельную максимально красивую лампу. Также стоит максимально использовать светлое время суток.

Если нарушается режим сна — это прямой путь к депрессии. Поэтому специалист советует прогуляться в обеденный перерыв, даже если пасмурно. Также важны питание, спорт и исключение различных депрессивных привычек в виде алкоголя. В пищу нужно употреблять больше фруктов, нежирное мясо, рыбу, орехи, шоколад, сыр.

Самое главное — пережить этот период времени с минимальными потерями. Осень – не время для затворничества, отмечает специалист. Нужно встречаться с друзьями, ходить на выставки, участвовать в интересных проектах, посещать театр, например, Челябинский театр драмы или «Манекен».