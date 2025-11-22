Все станет единым: Тюмень готовится к роли центра гигантской агломерации

Объединение в общую структуру принесет в пригородлы тюмени налет современной урбанистики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Доказывая свое лидерство в области урбанистики и градостроительных концепций, Тюмень уже почти два года готовится стать центром гигантской агломерации. К делу подходят обстоятельно и поэтапно: обсуждают, готовят мастер-план, ищут все возможные подводные камни и думают, какие пригороды включить в формацию нового поколения. Что известно о будущей агломерации и что по этому поводу думают местные власти и матерые градостроители — в материале URA.RU.

Ты помнишь, как все начиналось

Первые разговоры о создании в Тюмени агломерации начались еще в октябре 2023 года. Этого стоило ожидать: к тому моменту Тюменский район, окружающий город со всех сторон, фактически стал донором микрорайонов ИЖС, облепивших Тюмень как фанаты культового исполнителя.

Городская агломерация — это группировка населенных пунктов, которые составляют единую сложную систему. Как правило, включает в себя производственные, транспортные и культурные взаимосвязи. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации, следующая за разрастанием и комплекснывм развитием отдельных городов.

Теоретически, эти знаки после создания агломерации сдвинут на десятки километров Фото: Денис Моргунов

Поводом для разговоров об агломерации стало любопытство областных депутатов. Они задали городским властям вопрос о стратегии развития Тюмени на ближайшие годы — и получили ответ, который лег в основу концепции.

«Определены приоритетные направления, в которых должна развиваться агломерация. В перспективный состав Тюменской агломерации включены город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район», — значилось в историческом документе.

Пауза перед прыжком

На весь следующий год власти как будто выкинули тему из повестки и из своих мыслей. К концу 2024 идея вновь всплыла на поверхность, однако в этот раз о ней заговорил уже не глава города, а губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил: нужно не просто объединить населенные пункты, а сделать это максимально грамотно.

«Нужна именно общая стратегия. Активно развиваются пригороды, поселки Тюменского района», — заявил Моор во время своего выступления на Тюменском градостроительном форуме.

Глава Тюменского района Зимина считает, что раз есть дороги - есть и агломерация Фото: Денис Моргунов

Сразу после этого началось движение. Разработку концепции агломерации пообещали начать в 2025 году, а местные власти кинулись обсуждать идею со всех сторон. Выяснилось, что, хотя де-юре объединения еще не случилось, но де-факто оно уже давно состоялось.

«Тюменская агломерация существует не в документах, а в жизни, об этом неоднократно говорил губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор. Наши муниципальные образования соединяет дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, трудовая миграция жителей как из района в город, так и обратно. Мы ближайшие соседи, таковыми и остаемся», — писала тогда в своем telegram-канале глава Тюменского района Ольга Зимина.

От слов к делу

Закипела работа... хотелось бы написать в этом месте статьи. Однако, до работы было еще далеко: декабрь 2024 года принес только споры и разногласия. Больше всего вопросов к концепции агломерации возникло у лмберал-демократической фракции областной думы. По мнению депутатов, безмерное разрастание поселков в Тюменском районе не несло в себе ничего хорошего.

Вершинин (на фото, очевидно, слева) уверен, что все проблемы агломерации лягут на плечи депутатов Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

«Мы уже давно обсуждаем агломерацию. Вокруг Тюмени активно строятся жилые комплексы, это хорошо, но нашу фракцию беспокоит обеспеченность социальной инфраструктурой. Надо же сразу понимать куда эти люди пойдут в больницу или школу. Тюменский район такой нагрузки не вывезет. Люди потом приходят с жалобами к нам, к депутатам, в органы власти», — рассказал тогда URA.RU депутат облуды от ЛДПР Иван Вершинин.

Впрочем, других возражений против агломерации так и не возникло. Город отметил новогодние праздники, наступил 2025 год — и власти всерьез принялись за разработку мастер-плана...

Долгая дорога

...и занимаются этим до сих пор. Дело оказалось куда серьезнее, чем поначалу казалось оптимистам. Надо не просто разработать едитный документ, который учтет все особенности всех территорий. Главное — не допустить объединения ради объединения, уверен заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

«„При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности. Объединение ради объединения неэффективно“, — подчеркнул он.

А Пантелеев, наоборот, видит в агломерации эффективную социальную и бизнес-модель Фото: Никита Сабашников © URA.RU

И добавил: в основе агломерации должны лежать экономические интересы. «Эти интересы нужно соблюсти для всех сторон. В концепции необходимо заложить понятные для населения и бизнеса приоритеты развития, куда входят общественные пространства, рекреационные зоны, промышленные площадки, зоны индивидуальной и многоэтажной застройки», — подытожил свое мнение Пантелеев.

К концу года Александр Моор сделал удивительное заявление: в агломерацию в будущем могут войти не только Тюменский и Нижнетавдинский районы, но и другие территории.

«Считается по нормативам, что размер агломерации — это около 40 минут пути от центра города. Та работа, которая ведется на трассе Тюмень — Ишим — Омск позволяет сейчас надеяться, что в течение 15 лет мы сможем до Ялуторвоска добираться в течение этого времени. Ну, может быть, 50 минут», — отметил Моор.

Разработка мастер-плана продолжается. Пока о дате его окончательной готовности речи не идет.

В светлое будущее?

Спешить действительно не стоит, уверены урбанисты и архитекторы. Необходимо найти решения для десятков насущных проблем, с которыми, вероятно, предстоит сволкнуться при создании «бесшовного» постранства, считает главный архитектор и директор архитектурно-проектной компании «Уралсибпроект» Константин Кокушкин.

«В нормативной базе само понятие агломерации появилось совсем недавно, 2-3 года назад. Муниципалитеты „варятся“ каждый в своей реальности и в своем правовом поле. У каждого свои планы и стратегии, которые иногда даже у соседствующих субъектов не стыкуются между собой. Форматы, принципы и нормативы ведения градостроительной документации тоже могут существенно отличаться. И различия могут проявляться не только в документах», — предположил он в беседе с URA.RU.

Объединение позволит участникам агломерации синхронизировать стратегии развития и найти общие решения общих проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом, уверен эксперт, может возникнуть ряд проблем, которые придется решать уже после вхождения в агломерацию. «Есть очевидные риски. Усилится маятниковая миграция, вырастут цены в ядре, усложнится система управления на фоне ослабления местного самоуправления, локальная идентичность может размываться», — отметил Кокушкин.

