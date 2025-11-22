Уехали в Таиланд или укрылись в пещере: новые версии о пропаже семьи Усольцевых и заявление их сына

Семью Усольцевых видели россияне в Таиланде Фото: Алена Полозова © URA.RU

Прошло почти два месяца с тех пор, как семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края. Среди общественности возникло множество предположений о том, что могло произойти с пропавшими. Среди версий — переохлаждение, падение с обрыва, а также инсценировка исчезновения с целью скрыться.

В то время как спасатели и следственные органы осуществляют целенаправленные поисковые мероприятия в условиях суровой сибирской тайги и пещер, СМИ активно обсуждают неожиданную гипотезу о том, что семья могла тайно уехать в Таиланд. Какие еще появились новые версии исчезновения семьи и что говорят эксперты об исследовании таежной местности — в материале URA.RU.

Россияне в Таиланде видели Усольцевых: что говорят об этом эксперты

В прессе активно обсуждается альтернативная версия исчезновения семьи — они могли покинуть страну и скрыться в Таиланде. Появление слухов связано с заявлениями российских туристов, которые утверждали, что видели семью, напоминающую пропавшую, в стране. По их словам, мужчина, которого звали Сергеем, и женщина со светлыми волосами старались не привлекать к себе внимания.

Продолжение после рекламы

Основанием для возникновения такой гипотезы стало старое интервью Сергея Усольцева, датированное 2015 годом. В нем он размышлял о возможности переезда в Таиланд и жизни там в качестве дауншифтера, задаваясь вопросом, не будет ли проще уехать с деньгами в эту страну. После таинственного исчезновения семьи эти слова вновь привлекли внимание общественности.

Эксперты в области туризма проанализировали вероятность того, что семья могла незаметно выехать в Таиланд. Представитель туристической отрасли пояснил, что, несмотря на безвизовый режим, при въезде в Таиланд необходимо проходить пограничный контроль с использованием заграничного паспорта.

«Въезд в Таиланд безвизовый, но по заграничному паспорту. Любой переход сухопутной или воздушной границы, естественно, происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие. И если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта», — отметил эксперт в интервью aif.ru.

Также он отметил, что пребывание в Таиланде ограничено: без визы можно находиться в стране до 60 дней с возможностью продления срока до 90 дней. Для более длительного пребывания необходимы специальные документы, например, рабочая или учебная виза, либо вид на жительство. Также в Таиланде действуют строгие правила депортации. Нелегальное пересечение границы и пребывание в стране без надлежащего статуса неизбежно приведут к депортации. Кроме того, получение таиландского паспорта — сложный и длительный процесс. Он может занять несколько лет и требует наличия веских оснований.

Семья могла укрыться в пещере, но шансы на выживание в таких условия крайне малы, заявили эксперты (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В то же время Следственный комитет не рассматривает версию о выезде семьи из страны. Расследование ведется исключительно в пределах региона, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Спасатели исследовали пещеры в поисках семьи

Поиски пропавших сейчас сосредоточены на решении конкретных задач. Спасатели продолжают обследовать различные территории, включая опасные и труднодоступные места. По запросу правоохранительных органов краевое профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» организовало трехдневный поисковый рейд.

В официальном сообщении формирования говорится, что с 17 по 19 ноября спасатели проводили поиски трех человек, пропавших в Партизанском районе. В рамках операции были обследованы две пещеры (протяженность — около 80 метров и около трех километров) — одна из них вблизи поселка Кутурчин — и участок лесного и скального массива. К сожалению, поиски не принесли результатов.

Продолжение после рекламы

Спелеолог оценил шансы Усольцевых выжить в пещере

Существует предположение, что пропавшие Усольцевы могли найти укрытие в пещере. Тем не менее, по мнению экспертов, вероятность того, что неподготовленные люди смогут выжить там в условиях приближающейся зимы, крайне низка.

Спелеолог Юрий Долотов отметил, что современный человек утратил навыки добычи пищи в дикой среде. Для выживания зимой необходимо уметь охотиться, но без соответствующего снаряжения это невозможно. Кроме того, в зимних условиях Красноярского края критически важно уметь разводить огонь, а при отсутствии спичек поддерживать его постоянно.

«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти – нужен источник света», — констатировал спелеолог.

Спасатели обследовали две пещеры в Красноярском крае (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еще одна проблема — обеспечение себя водой. Не во всех пещерах есть вода, хотя зимой можно использовать снег. В целом, по словам Долотова, перспектива выживания в пещере выглядит сомнительной. Попытка согреться или приготовить пищу с помощью костра во внутренней части пещеры, скорее всего, приведет к удушью и гибели.

Пещера — место повышенной опасности

Подобные места не только создают проблемы, связанные с выживанием, но и сами по себе являются источником значительных рисков, что особенно актуально для семей с маленькими детьми. Долотов подчеркнул, что нельзя обобщать ситуацию со всеми пещерами — необходимо рассматривать каждый случай отдельно.

В некоторых пещерах нужно приложить усилия, чтобы подвергнуться опасности, в то время как в других существует риск провалиться, получить травму. Универсального правила здесь нет, но пещера — это место с повышенным уровнем опасности.

Представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов согласился с этим мнением. Он напомнил, что на природе всегда есть вероятность получить травму, а в пещере этот риск еще выше. Среди возможных опасностей — порезы об острые края камней, травмы ног при спотыкании или неверном шаге, а также удары при падении.

Сын Усольцевых заявил, что семья жива

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, сообщил, что его пропавшие родители и пятилетняя сестра живы и не находятся в районе Кутурчинского Белогорья. Он обосновал свою позицию тем, что Сергей — опытный таежник, горняк и турист, и он не мог заблудиться без оставления каких-либо следов.