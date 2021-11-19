Свердловские инсайды: Куйвашев в бешенстве

А у вас есть QR-код? Коллаж URA.RU

Говорят, что первый зам свердловского губернатора Алексей Шмыков заслужил признание главы региона Евгения Куйвашева — он хорошо проявил себя во время его отпуска. Тем временем новоиспеченный замгубернатора Дмитрий Ионин уже задумал кадровые чистки во вверенных ему сферах. Об этом и многом другом — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатора взбесил минздрав…

Евгений Куйвашев после отпуска оказался не в восторге от работы подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказывают, что губернатор Евгений Куйвашев, вернувшись из отпуска, был жутко недоволен работой подчиненных в его отсутствие. Сильнее всех досталось чиновникам областного минздрава: глава региона изучил подготовленную для него медстатистику и обвинил ведомство в просадке «ковидных» показателей. Особенно это касалось загруженности коек и темпов вакцинации.

…а Шмыков заслужил признание

А комплиментов от губернатора удостоился его первый зам Алексей Шмыков, работавший в качестве главы региона последний месяц. По слухам, в разговорах с Куйвашевым сразу несколько человек хвалили активность и системность его подчиненного. Особо лестными, говорят, были отзывы замгубернатора Валерия Чайникова и спикера заксо Людмилы Бабушкиной.

Куйвашев осадил Шептия

Разговору Людмилы Бабушкиной и Евгения Куйвашева помешали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты сплетничают, что в перерыве на заседании заксобрания, на котором лично присутствовал губернатор Евгений Куйвашев, лидер единороссов Виктор Шептий всячески пытался привлечь внимание главы региона. Последний же в тот момент разговаривал со спикером Людмилой Бабушкиной. Свидетели пересказывают, что после пары неудачных попыток Шептия губернатор жестко одернул того — на присутствующих сцена произвела сильное впечатление.

Чемезов не бросает мечту о губернаторстве

Поползли слухи, что и. о. вице-губернатора по политике Олег Чемезов не оставляет надежд в обозримом будущем стать главой какого-нибудь региона. Именно для этого, считают в кабинетах власти, чиновник вторую неделю подряд уезжает в Москву. «Общается с Кремлем», — убеждены сплетники. Самая смелая их версия — Чемезов метит в губернаторы ХМАО.

Ионин повторяет ошибку Высокинского…

Дмитрий Ионин подставляется перед начальством Фото: Анна Майорова © URA.RU

В областном правительстве болтают, что заместитель губернатора Дмитрий Ионин в последнее время сильно подставляется перед начальством. По слухам, экс-депутат рискует совершить ту же ошибку, из-за которой оборвалась карьера Александра Высокинского в исполнительной власти. «Ионина стали слишком часто видеть в уральском полпредстве», — осторожно предупреждают собеседники.

…и задумывает большую чистку

Тем не менее, говорят уже другие инсайдеры, Ионин уже построит большие планы на вверенную ему сферу инвестиций и развития. Замгубернатора хочет серьезно обновить кадры и особенно пристально присматривается к «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) и «Титановой долине». Чтобы чистки не вызвали лишних вопросов, Ионин собирается использовать последние доклады Счетной палаты по деятельности этих предприятий.

Министр Карлов наживает врагов…

Говорят, Андрей Карлов повел себя неосмотрительно на сессии заксобрания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетничают, что министр здравоохранения области Андрей Карлов повел себя слишком неосмотрительно на сессии заксобрания по новому бюджету. В ходе слушаний глава минздрава по ряду вопросов пытался найти союзников среди представителей КПРФ. По рассказам, члены фракции «Единой России» случившееся восприняли как оскорбление.

…и стал проблемой для скандального депутата

Другой конфликт у Карлова случился с депутатом-справороссом Арменом Карапетяном, публично предложившим министру уйти в отставку. Информаторы считают, что эти слова фактически являются объявлением войны, и теперь члену заксобрания грозят проблемы. «Карапетян рискует оказаться среди недругов [главы УГМК Андрея] Козицына. Карлов — его протеже», — предостерегают в заксо.

Депутату-неудачнику нашли работу

Говорят, члены прошлого созыва заксо, проигравшие на выборах в этот раз, начали устраивать свои карьеры. Например, экс-депутату от ЛДПР Кириллу Некрасову уже подобрали теплое местечко. В скором времени, как ожидают инсайдеры, он будет назначен заместителем управляющего Восточным округом. Считается, что тем самым областные власти выполнят обязательства перед Некрасовым, который был готов к сотрудничеству.

Товарищ Тунгусова избавляется от «золотого» участка…

Глава «НКС-Девелопмент» Сергей Лекомцев, которого связывают с бывшим вице-мэром и экс-вице-губернатором Владимиром Тунгусовым, попал в неудобную ситуацию. Говорят, у него есть земля рядом с ТЦ «Мегаполис» и станицей метро «Чаловская» — казалось бы, мечта любого девелопера. Но Лекомцев хочет поскорее ее продать. По слухам, он обошел половину участников рынка с выгодным предложением, но везде получает отказ.

…но ему мешает госкорпорация

Неудаче есть объяснение. Оказывается, эта земля находится в поле зрения госкорпорации «ДОМ.РФ» — федерального агента по вовлечению в оборот участков. И все игроки понимают: если «ДОМ.РФ» что-то хочет, он получит это с максимальной для себя выгодой. «Информация о претенденте быстро дошла до застройщиков. Естественно, им эта земля не нужна: они сейчас у Лекомцева ее купят, а потом продадут „Дому“ за бесценок, не получив прибыли», — объясняет логику инсайдер.

Отставка свердловского мэра ударит по екатеринбургскому клану

Предстоящий уход в отставку главы Белоярского ГО ударит по позициям коммунального холдинга из Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предстоящий уход главы Белоярского ГО Андрея Горбова в отставку ударит по позициям влиятельного коммунального холдинга из Екатеринбурга. «Хотят слухи, что Горбов — ставленник этой группы, у которой есть в Белоярском свой интерес», — объяснил собеседник. Имя нового мэра пока не раскрывается.

За соцсети Орлова будет отвечать газетчик

Пиар-блок мэрии Екатеринбурга, возможно, нашел для мэра Алексея Орлова нового SMMщика. В МАУ «Город» обсуждают, что сейчас посты в Instagram градоначальника выставляет главред «Вечернего Екатеринбурга» Лев Кощеев. Впрочем, там же подчеркивают, что это временное решение. До Кощеева соцсети Орлова вел Андрей Варкентин. Он ушел из горадминистрации в октябре.

Мэрия обуздала столичного девелопера

Участники строительного рынка обращают внимание на изменения в местном филиале московской группы ПИК (один из главных девелоперов России). Рассказывают, что недавно их новый куратор здесь впервые пришел в гильдию строителей (вступил ли он туда, пока не известно). А вице-президент на днях прилетит в город, чтобы обсудить с властями какой-то соцпроект. «Ходят слухи, что в октябре у ПИКа был какой-то жесткий разговор с мэрией. Едва ли не заявлялось, что его могут выдавить из города, если не изменится тон», — сопоставляет события знакомый бизнесмен.

Московские генералы отказываются ехать в Екатеринбург

Вокруг возможной смены шефа свердловской полиции появляются новые слухи. В местной политической и силовой тусовке обсуждают, что статусные московские силовики, которые находятся в шорт-листе потенциальных преемников Александра Мешкова, навели про Свердловскую область справки и теперь всеми силами пытаются избежать назначения. «Регион непростой: кадровые проблемы, криминогенная обстановка… Понятно, что люди не хотят ехать», — объясняет один из собеседников.

Свердловскому прокурору ищут квартиру

Поговаривают, аппарат областной прокуратуры подыскивает служебную квартиру для начальника — Бориса Крылова, назначенного в июне. «Недавно присматривались к нескольким ЖК. Может, уже что-то выбрали», — рассказывает собеседник, близкий к областной власти. Другой инсайдер фиксирует: какой-либо очереди среди девелоперов нет.

Скандал с Тетериным поставили в вину чиновникам

Слухачи нашли новую причину шумихи вокруг ареста лидера свердловских десантников Евгения Тетерина Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ходят слухи, что шумиха вокруг ареста лидера свердловских десантников Евгения Тетерина, среди прочего, вызвана и непрофессионализмом департамента внутренней политики. «Если они знали о его (Тетерина, — прим.ред.) проблемах с законом, то как допустили в Общественную палату? А если не знали — ну, это еще лучше!» — сокрушаются во власти.

Силина нарекают новым статусом

В политтусовке — очередная волна слухов о городской Общественной палате (ОП) и ее председателе Якове Силине (ректор УрГЭУ). Пересуды спровоцировала повестка заседания 22 ноября. Участники интриг обращают внимание на две детали. Первая — там будет рассматриваться городской бюджет на 2022 год. Вторая — среди гостей ждут министра образования Юрия Биктуганова и каких-то других областных чиновников. «Ситуация нерядовая. Общественная палата рассматривает бюджет вперед гордумы. А в списке участников — министр. Когда министр в последний раз ходил на думу?» — удивляется один из собеседников. Как правило, вывод у таких разговоров один: Общественная палата и Силин сегодня котируются выше депутатов. Впрочем, есть и альтернативное мнение: все это домыслы, ведь ОП не принимает решений.

От главреда «Областной газеты» боятся утечек

Источники обсуждают причины того, что Дмитрий Полянин до сих пор находится в должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что раскрыли, почему главреда правительственной «Областной газеты» Дмитрия Полянина до сих пор оставляют в должности. «Он участвовал в распределении денег [регионального] штаба во время избирательной кампании в Госдуму и на голосовании по поправкам в Конституцию. В случае отставки он якобы грозит поделиться знаниями с общественностью», — знают люди во власти.

Медицинский рынок ждет передел

В профессиональных кругах обсуждают, что в ближайшее время свердловский рынок лекарств и медицинских услуг ждет большая ревизия. Причина кроется в том, что территориальный фонд ОМС существенно меняет тарифную политику. Это, полагают инсайдеры, приведет к смене основных игроков в этом сегменте рынка.

Диаспора лоббирует нового начальника полиции

В силовых структурах делятся, что началась борьба за должность начальника отдела полиции №14 Екатеринбурга (Орджоникидзевский район). Есть информация, что основным претендентом является выходец из Казахстана Эркен Ертенбаев. Инсайдеры в погонах считают, что руководящий пост для него выбили представители казахской диаспоры, к которой приближен полицейский.

В больнице, откуда украли вакцину, плохо хранят препараты

Говорят, что в тагильской больнице «Спутник-V» плохо охраняли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой неделе стало известно, что из поликлиники Нижнего Тагила неизвестные похитили упаковки с вакцинами от коронавируса «Спутник V». В общей сумме из служебного помещения было украдено 280 доз препарата «Гам-Ковид-Вак». По словам источников, кража могла состояться из-за того, что препарат плохо охранялся в медучреждении. В итоге проверке на полиграфе подверглись в том числе и сотрудники поликлиники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.