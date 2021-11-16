Из больницы Нижнего Тагила украли 320 доз вакцины от коронавируса

Полиция ищет похитителей вакцин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из поликлиники Нижнего Тагила (Свердловская область) неизвестные похитили упаковки с вакцинами от коронавируса «Спутник V». Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сообщение о ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило утром 16 ноября от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат „Гам-Ковид-Вак“ в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября», — уточнил Горелых.

На место выехали сотрудники ОВД, криминалист и кинолог с собакой. Сейчас полицейские выясняют, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. Известно, что днем поликлинику охраняет ЧОП, а в ночное время — 60-летний сторож. «Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка», — добавил Валерий Горелых.

Информацию о краже подтвердил и пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков. «Сейчас в поликлинике проводятся следственные действия», — уточнил он.