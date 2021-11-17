Медиков больницы, откуда украли вакцину, проверили на полиграфе

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Персонал клиники прошел проверку на детекторе лжи Фото:

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту кражи вакцины от коронавируса из больницы. Персонал был проверен на полиграфе, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Медицинское учреждение внесло коррективы в собственные показания о количестве пропавших доз. Оно сократилось до 280 доз, что составляет 140 ампул. По предварительным данным, ущерб составляет 130 тысяч рублей. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли полиграф», — уточнил полковник Горелых.

Сотрудниками следственного подразделения отдела полиции №19 Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье «Кража чужого имущества», максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы до пяти лет. «Оперативные мероприятия с использованием современных технических средств будут продолжены», — добавил Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что из поликлиники Нижнего Тагила похитили несколько сотен доз вакцины «Спутник V». Исчезновение обнаружил заместитель главного врача, в кабинете которого хранились упаковки с препаратом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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