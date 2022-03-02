Раскрыты подробности коррупционной схемы в УГИБДД Тюмени

Рядовым силовикам грозили увольнениями, а начальники брали взятки

03 марта 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Купить экзамены на водительские права для тюменцев и гостей города стоило от 15 до 50 тысяч рублей, в зависимости от статуса продающего их начальника Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы приобрести водительские права, жителям Тюмени было достаточно совершить один звонок. Продажей занимались высокопоставленные сотрудники УГИБДД региона — начальник управления Александр Селюнин и глава межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора Михаил Жигалкин. У каждого был свой посредник и «такса». Методы использовались одни и те же: звонок, передача денег и вскоре права уже были у заказчика. При этом рядовым сотрудникам угрожали увольнением, если они не будут исполнять распоряжения начальства. Инспекторы видели, что сдающие не сильны ни в ПДД, ни в управлении автомобилем. Но что сделаешь, если руководство сказало «Надо»? Покупатель мог допустить любое количество ошибок на экзамене, но права ему все равно выдавали Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU URA.RU публикует истории тех, кто воспользовался услугой по покупке водительских прав. Все эти люди осуждены — они получили условные сроки или штрафы. Процессы над Селюниным и Жигалкиным все еще продолжаются. Здесь и далее URA.RU представляет данные из судебных актов, находящихся в свободном доступе. Практически не умела водить, но сдала и теорию, и практику Розия Ахророва очень хотела получить права. Женщина понимала, что самостоятельно она экзамены сдать не может, хотя честно пыталась это сделать несколько раз. Как говорится в показаниях тюменки, она практически не умела водить автомобиль. Зато у нее был номер телефона нужного человека, с которым женщина договорилась о передаче взятки в 60 000 рублей. Получатель, в свою очередь, знал, кому предложить деньги. Бизнес по продаже прав мужчина вел вместе с начальником одного из межрайонных отделов областной ГИБДД Михаилом Жигалкиным. Сейчас экс-полицейский находится в СИЗО в ожидании суда. 2 марта прокуратура вынесла обвинительное заключение по его делу. Деньги за права клиенты передавали на парковке прямо у здания ГИБДД, либо же в офисе на противоположном конце стоянки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Деньги женщина передавала дважды, по 30 тысяч рублей. Происходило это неподалеку от отдела ГИБДД: то на парковке, то в офисе посредника. Он работал в соседнем здании, в компании по изготовлению госномеров для авто. По данным источника URA.RU в силовых структурах, мужчину зовут Иван Швецов. «20.11.2019 Ахророва отправилась на сдачу теоретической части, решала вопросы теста. Потом ее фамилию назвал инспектор, дал ей расписаться в каком-то документе, в котором женщина увидела, что экзамен она сдала, хотя по факту она не дописала тест», — говорится в материалах судебного дела. Практику женщина сдавала так: села в машину, проехалась по автодрому, при парковке задела забор, допустила еще несколько нарушений. Но ни один из ее «проколов» в экзаменационном листе зафиксирован не был. Водительские права выдали. Несогласных с незаконным бизнесом грозились уволить В своих показаниях один из инспекторов признался, что в его работе подобное происходило не раз. Но всегда — по указанию начальства. «Показывали отрезок бумаги с фамилией и именем кандидата в водители, которому нужно помочь в сдаче экзамена. Ссылаясь на начальника, который и передавал данные просьбы», — такие показания зафиксированы в протоколе. По признанию полицейского, проплаченные экзамены клиенты сдавали плохо, и таким как они он бы права никогда не выдал Фото: Илья Московец © URA.RU По словам сотрудника ГИБДД, при иных обстоятельствах эти люди никогда не сдали бы ему экзамен. Но отказать он не мог — это грозило увольнением. Другой свидетель, начальник данного инспектора, признался суду, что доводил до сведения подчиненных просьбы непосредственно начальника ГИБДД Александра Селюнина или Михаила Жигалкина. В случае невыполнения распоряжений руководства рядовые сотрудники запросто могли лишиться должностей. По показаниям одного из свидетелей обвинения, таким образом — за деньги — права получили более 100 человек. Розия Ахророва получила два года условно. Штраф ей назначать не стали: для бюджета семьи женщины это был бы слишком ощутимый удар. «Проехала немного, но, по крайней мере, ни разу не заглохла…» Купить водительские права захотела и Ольга Саночкина. В деле прямо написано, что взятка полагалась Михаилу Жигалкину. Сумма — 15 000 рублей за практический экзамен, с теорией и автодромом женщина справилась сама. Посредник в деле был тот же, что и у Ахроровой: его телефон Савочкиной подсказали знакомые. «При сдаче экзамена присутствовали инструктор и сотрудник ГИБДД. По команде инспектора женщина начала движение. Она немного проехала прямо, и тут же ей скомандовали припарковаться, а затем поставили результат „Сдала“. Что касается допущенных ошибок, то подсудимая точно сказать не может, допустила ли она их, но, по крайней мере, она ни разу не заглохла», — говорится в материалах дела. К слову, училась тюменка в автошколе «Формула». На суде женщина заявила, что практики после обучения ей сильно не хватало. Чуть позже тюменка заплатила еще немного: за 3 000 рублей тот же посредник ускорил выдачу удостоверения, так как положенный по закону срок она ждать не хотела. Брать взятки силовику предложил знакомый, и Жигалкин согласился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В судебном акте зафиксированы и показания самого начальника отдела Михаила Жигалкина. По его словам, он познакомился с посредником летом 2018 года, а спустя семь месяцев тот предложил полицейскому брать взятки. Система ГАС «Правосудие» содержит еще несколько судебных актов, в которых говорится о преступлениях, совершенных Жигалкиным и Швецовым. Судя по показаниям, силовик получал деньги не за каждый факт подтасовки экзаменов, а общую сумму — раз в месяц. Выходило от 30 до 280 тысяч рублей. Деньги, как правило, передавались возле дома Жигалкина, всегда — только наличными. Можно проследить и примерную «таксу» — от 15 до 25 тысяч рублей за каждый экзамен. Хотя как минимум один раз «теорию» продали и за 50 тысяч рублей. Что до посредника, то со взяток до 20 000 рублей он брал себе 3 000, а если сумма была больше — по 5 000. Права продавал и начальник УГИБДД по Тюменской области «Такса» на водительское удостоверение от начальника областного ГИБДД Селюнина была 50 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уже осужденный на два года условно Эхрон Худоеров имел водительские права другого государства, но хотел получить российские. В этом ему вызвался помочь его знакомый. За 50 тысяч рублей он гарантировал, что экзамен мужчина сдаст на «отлично», даже если не будет ничего знать. К слову, так и было: в своих показаниях Худоеров признался, что теорию он сам не сдал бы ни при каких обстоятельствах. Знакомым, имеющим связи в УГИБДД Тюменской области, был предприниматель из строительной сферы Низомжон Турсунов. А высокопоставленным силовиком, раздающим подчиненным указания о «приемке» экзаменов — начальник областного УГИБДД Александр Селюнин. За неповиновение его незаконным требованиям рядовых инспекторов также обещали лишить работы. Подельник Александра Селюнина уже получил свой срок — четыре года лишения свободы. Как было оглашено в суде, мужчина не передавал деньги непосредственно начальнику УГИБДД, а отдавал их строителям, которые работали на силовика. Селюнину строили гараж и беседку, а он за это раздавал водительские права. «Машину водить можешь?» Взятки передавались прямо у здания ГИБДД. Об этом рассказал другой подсудимый — Фаридун Мамаджанов (наказание — два года условно). Новые права, взамен полученных в Таджикистане, также стоили мужчине 50 000 рублей. Ответы в тесте за него прописал сотрудник ГИБДД. А вот практику обвиняемый, по его словам, сдал сам — он уже 10 лет за рулем и водить умеет. «Практику сдавал на автодроме и в городе. Свидетель № 2 (инспектор, принимающий экзамен — прим. URA.RU) спросил: „Может ли он водить машину?“ Он ответил, что может. Считает, что практический экзамен он сдал сам, хотя были нарушения: при перестроении не подал сигнал. Свидетель №2 сказал ему, что „Видно, что ездишь на машине“. Потом он получил права». «Я поставил тебя начальником, чтобы ты решал мои вопросы!» Новость по теме Экс-глава ГИБДД Тюмени Селюнин обвинил подчиненного в оговоре. Силовика судят за продажу прав. Видео Изначально экс-руководитель УГИБДД свою вину не признавал. Заявлял, что его очерняет бывший подчиненный — Михаил Жигалкин. А он, между тем, дал показания, что после того, как Селюнина поставили начальником управления, тот сам начал раздавать незаконные приказы. «В один из дней (Селюнин — прим. URA.RU) позвонил и сообщил, что придет его человек, чтобы я „закрыл“ его вопросы по четырем людям. Решил вопрос по положительной сдаче экзамена, так как они сами сдать не могут. Также сказал, что он поставил меня начальником (межрайонного отдела — прим. URA.RU), чтобы я решал его вопросы, исполнял его требования». Человеком, который приходил к Жигалкину, был Низомжон Турсунов. Его силовик видел и на стройке у Селюнина. Мужчина пояснял, что таджики и узбеки, за которых он «хлопочет», работают там же. И чтобы не платить деньгами, Селюнин делает им водительские удостоверения. В настоящее время Александр Селюнин обвиняется в 12 эпизодах получения взяток. Михаил Жигалкин — в 38 эпизодах. Суды над ними еще не окончены. 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Чтобы приобрести водительские права, жителям Тюмени было достаточно совершить один звонок. Продажей занимались высокопоставленные сотрудники УГИБДД региона — начальник управления Александр Селюнин и глава межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора Михаил Жигалкин. У каждого был свой посредник и «такса». Методы использовались одни и те же: звонок, передача денег и вскоре права уже были у заказчика. При этом рядовым сотрудникам угрожали увольнением, если они не будут исполнять распоряжения начальства. Инспекторы видели, что сдающие не сильны ни в ПДД, ни в управлении автомобилем. Но что сделаешь, если руководство сказало «Надо»? URA.RU публикует истории тех, кто воспользовался услугой по покупке водительских прав. Все эти люди осуждены — они получили условные сроки или штрафы. Процессы над Селюниным и Жигалкиным все еще продолжаются. Здесь и далее URA.RU представляет данные из судебных актов, находящихся в свободном доступе. Практически не умела водить, но сдала и теорию, и практику Розия Ахророва очень хотела получить права. Женщина понимала, что самостоятельно она экзамены сдать не может, хотя честно пыталась это сделать несколько раз. Как говорится в показаниях тюменки, она практически не умела водить автомобиль. Зато у нее был номер телефона нужного человека, с которым женщина договорилась о передаче взятки в 60 000 рублей. Получатель, в свою очередь, знал, кому предложить деньги. Бизнес по продаже прав мужчина вел вместе с начальником одного из межрайонных отделов областной ГИБДД Михаилом Жигалкиным. Сейчас экс-полицейский находится в СИЗО в ожидании суда. 2 марта прокуратура вынесла обвинительное заключение по его делу. Деньги женщина передавала дважды, по 30 тысяч рублей. Происходило это неподалеку от отдела ГИБДД: то на парковке, то в офисе посредника. Он работал в соседнем здании, в компании по изготовлению госномеров для авто. По данным источника URA.RU в силовых структурах, мужчину зовут Иван Швецов. «20.11.2019 Ахророва отправилась на сдачу теоретической части, решала вопросы теста. Потом ее фамилию назвал инспектор, дал ей расписаться в каком-то документе, в котором женщина увидела, что экзамен она сдала, хотя по факту она не дописала тест», — говорится в материалах судебного дела. Практику женщина сдавала так: села в машину, проехалась по автодрому, при парковке задела забор, допустила еще несколько нарушений. Но ни один из ее «проколов» в экзаменационном листе зафиксирован не был. Водительские права выдали. Несогласных с незаконным бизнесом грозились уволить В своих показаниях один из инспекторов признался, что в его работе подобное происходило не раз. Но всегда — по указанию начальства. «Показывали отрезок бумаги с фамилией и именем кандидата в водители, которому нужно помочь в сдаче экзамена. Ссылаясь на начальника, который и передавал данные просьбы», — такие показания зафиксированы в протоколе. По словам сотрудника ГИБДД, при иных обстоятельствах эти люди никогда не сдали бы ему экзамен. Но отказать он не мог — это грозило увольнением. Другой свидетель, начальник данного инспектора, признался суду, что доводил до сведения подчиненных просьбы непосредственно начальника ГИБДД Александра Селюнина или Михаила Жигалкина. В случае невыполнения распоряжений руководства рядовые сотрудники запросто могли лишиться должностей. По показаниям одного из свидетелей обвинения, таким образом — за деньги — права получили более 100 человек. Розия Ахророва получила два года условно. Штраф ей назначать не стали: для бюджета семьи женщины это был бы слишком ощутимый удар. «Проехала немного, но, по крайней мере, ни разу не заглохла…» Купить водительские права захотела и Ольга Саночкина. В деле прямо написано, что взятка полагалась Михаилу Жигалкину. Сумма — 15 000 рублей за практический экзамен, с теорией и автодромом женщина справилась сама. Посредник в деле был тот же, что и у Ахроровой: его телефон Савочкиной подсказали знакомые. «При сдаче экзамена присутствовали инструктор и сотрудник ГИБДД. По команде инспектора женщина начала движение. Она немного проехала прямо, и тут же ей скомандовали припарковаться, а затем поставили результат „Сдала“. Что касается допущенных ошибок, то подсудимая точно сказать не может, допустила ли она их, но, по крайней мере, она ни разу не заглохла», — говорится в материалах дела. К слову, училась тюменка в автошколе «Формула». На суде женщина заявила, что практики после обучения ей сильно не хватало. Чуть позже тюменка заплатила еще немного: за 3 000 рублей тот же посредник ускорил выдачу удостоверения, так как положенный по закону срок она ждать не хотела. В судебном акте зафиксированы и показания самого начальника отдела Михаила Жигалкина. По его словам, он познакомился с посредником летом 2018 года, а спустя семь месяцев тот предложил полицейскому брать взятки. Система ГАС «Правосудие» содержит еще несколько судебных актов, в которых говорится о преступлениях, совершенных Жигалкиным и Швецовым. Судя по показаниям, силовик получал деньги не за каждый факт подтасовки экзаменов, а общую сумму — раз в месяц. Выходило от 30 до 280 тысяч рублей. Деньги, как правило, передавались возле дома Жигалкина, всегда — только наличными. Можно проследить и примерную «таксу» — от 15 до 25 тысяч рублей за каждый экзамен. Хотя как минимум один раз «теорию» продали и за 50 тысяч рублей. Что до посредника, то со взяток до 20 000 рублей он брал себе 3 000, а если сумма была больше — по 5 000. Права продавал и начальник УГИБДД по Тюменской области Уже осужденный на два года условно Эхрон Худоеров имел водительские права другого государства, но хотел получить российские. В этом ему вызвался помочь его знакомый. За 50 тысяч рублей он гарантировал, что экзамен мужчина сдаст на «отлично», даже если не будет ничего знать. К слову, так и было: в своих показаниях Худоеров признался, что теорию он сам не сдал бы ни при каких обстоятельствах. Знакомым, имеющим связи в УГИБДД Тюменской области, был предприниматель из строительной сферы Низомжон Турсунов. А высокопоставленным силовиком, раздающим подчиненным указания о «приемке» экзаменов — начальник областного УГИБДД Александр Селюнин. За неповиновение его незаконным требованиям рядовых инспекторов также обещали лишить работы. Подельник Александра Селюнина уже получил свой срок — четыре года лишения свободы. Как было оглашено в суде, мужчина не передавал деньги непосредственно начальнику УГИБДД, а отдавал их строителям, которые работали на силовика. Селюнину строили гараж и беседку, а он за это раздавал водительские права. «Машину водить можешь?» Взятки передавались прямо у здания ГИБДД. Об этом рассказал другой подсудимый — Фаридун Мамаджанов (наказание — два года условно). Новые права, взамен полученных в Таджикистане, также стоили мужчине 50 000 рублей. Ответы в тесте за него прописал сотрудник ГИБДД. А вот практику обвиняемый, по его словам, сдал сам — он уже 10 лет за рулем и водить умеет. «Практику сдавал на автодроме и в городе. Свидетель № 2 (инспектор, принимающий экзамен — прим. URA.RU) спросил: „Может ли он водить машину?“ Он ответил, что может. Считает, что практический экзамен он сдал сам, хотя были нарушения: при перестроении не подал сигнал. Свидетель №2 сказал ему, что „Видно, что ездишь на машине“. Потом он получил права». «Я поставил тебя начальником, чтобы ты решал мои вопросы!» Изначально экс-руководитель УГИБДД свою вину не признавал. Заявлял, что его очерняет бывший подчиненный — Михаил Жигалкин. А он, между тем, дал показания, что после того, как Селюнина поставили начальником управления, тот сам начал раздавать незаконные приказы. «В один из дней (Селюнин — прим. URA.RU) позвонил и сообщил, что придет его человек, чтобы я „закрыл“ его вопросы по четырем людям. Решил вопрос по положительной сдаче экзамена, так как они сами сдать не могут. Также сказал, что он поставил меня начальником (межрайонного отдела — прим. URA.RU), чтобы я решал его вопросы, исполнял его требования». Человеком, который приходил к Жигалкину, был Низомжон Турсунов. Его силовик видел и на стройке у Селюнина. Мужчина пояснял, что таджики и узбеки, за которых он «хлопочет», работают там же. И чтобы не платить деньгами, Селюнин делает им водительские удостоверения. В настоящее время Александр Селюнин обвиняется в 12 эпизодах получения взяток. Михаил Жигалкин — в 38 эпизодах. Суды над ними еще не окончены.