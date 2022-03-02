Раскрыты подробности коррупционной схемы в УГИБДД Тюмени

Чтобы приобрести водительские права, жителям Тюмени было достаточно совершить один звонок. Продажей занимались высокопоставленные сотрудники УГИБДД региона — начальник управления Александр Селюнин и глава межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора Михаил Жигалкин. У каждого был свой посредник и «такса».
Методы использовались одни и те же: звонок, передача денег и вскоре права уже были у заказчика. При этом рядовым сотрудникам угрожали увольнением, если они не будут исполнять распоряжения начальства. Инспекторы видели, что сдающие не сильны ни в ПДД, ни в управлении автомобилем. Но что сделаешь, если руководство сказало «Надо»?
Покупатель мог допустить любое количество ошибок на экзамене, но права ему все равно выдавали
URA.RU публикует истории тех, кто воспользовался услугой по покупке водительских прав. Все эти люди осуждены — они получили условные сроки или штрафы. Процессы над Селюниным и Жигалкиным все еще продолжаются. Здесь и далее URA.RU представляет данные из судебных актов, находящихся в свободном доступе.
Практически не умела водить, но сдала и теорию, и практику
Розия Ахророва очень хотела получить права. Женщина понимала, что самостоятельно она экзамены сдать не может, хотя честно пыталась это сделать несколько раз. Как говорится в показаниях тюменки, она практически не умела водить автомобиль. Зато у нее был номер телефона нужного человека, с которым женщина договорилась о передаче взятки в 60 000 рублей.
Получатель, в свою очередь, знал, кому предложить деньги. Бизнес по продаже прав мужчина вел вместе с начальником одного из межрайонных отделов областной ГИБДД Михаилом Жигалкиным. Сейчас экс-полицейский находится в СИЗО в ожидании суда. 2 марта прокуратура вынесла обвинительное заключение по его делу.
Деньги за права клиенты передавали на парковке прямо у здания ГИБДД, либо же в офисе на противоположном конце стоянки
Деньги женщина передавала дважды, по 30 тысяч рублей. Происходило это неподалеку от отдела ГИБДД: то на парковке, то в офисе посредника. Он работал в соседнем здании, в компании по изготовлению госномеров для авто. По данным источника URA.RU в силовых структурах, мужчину зовут Иван Швецов.
«20.11.2019 Ахророва отправилась на сдачу теоретической части, решала вопросы теста. Потом ее фамилию назвал инспектор, дал ей расписаться в каком-то документе, в котором женщина увидела, что экзамен она сдала, хотя по факту она не дописала тест», — говорится в материалах судебного дела.
Практику женщина сдавала так: села в машину, проехалась по автодрому, при парковке задела забор, допустила еще несколько нарушений. Но ни один из ее «проколов» в экзаменационном листе зафиксирован не был. Водительские права выдали.
Несогласных с незаконным бизнесом грозились уволить
В своих показаниях один из инспекторов признался, что в его работе подобное происходило не раз. Но всегда — по указанию начальства.
«Показывали отрезок бумаги с фамилией и именем кандидата в водители, которому нужно помочь в сдаче экзамена. Ссылаясь на начальника, который и передавал данные просьбы», — такие показания зафиксированы в протоколе.
По признанию полицейского, проплаченные экзамены клиенты сдавали плохо, и таким как они он бы права никогда не выдал
По словам сотрудника ГИБДД, при иных обстоятельствах эти люди никогда не сдали бы ему экзамен. Но отказать он не мог — это грозило увольнением.
Другой свидетель, начальник данного инспектора, признался суду, что доводил до сведения подчиненных просьбы непосредственно начальника ГИБДД Александра Селюнина или Михаила Жигалкина. В случае невыполнения распоряжений руководства рядовые сотрудники запросто могли лишиться должностей. По показаниям одного из свидетелей обвинения, таким образом — за деньги — права получили более 100 человек.
Розия Ахророва получила два года условно. Штраф ей назначать не стали: для бюджета семьи женщины это был бы слишком ощутимый удар.
«Проехала немного, но, по крайней мере, ни разу не заглохла…»
Купить водительские права захотела и Ольга Саночкина. В деле прямо написано, что взятка полагалась Михаилу Жигалкину. Сумма — 15 000 рублей за практический экзамен, с теорией и автодромом женщина справилась сама. Посредник в деле был тот же, что и у Ахроровой: его телефон Савочкиной подсказали знакомые.
«При сдаче экзамена присутствовали инструктор и сотрудник ГИБДД. По команде инспектора женщина начала движение. Она немного проехала прямо, и тут же ей скомандовали припарковаться, а затем поставили результат „Сдала“. Что касается допущенных ошибок, то подсудимая точно сказать не может, допустила ли она их, но, по крайней мере, она ни разу не заглохла», — говорится в материалах дела.
К слову, училась тюменка в автошколе «Формула». На суде женщина заявила, что практики после обучения ей сильно не хватало.
Чуть позже тюменка заплатила еще немного: за 3 000 рублей тот же посредник ускорил выдачу удостоверения, так как положенный по закону срок она ждать не хотела.
Брать взятки силовику предложил знакомый, и Жигалкин согласился
В судебном акте зафиксированы и показания самого начальника отдела Михаила Жигалкина. По его словам, он познакомился с посредником летом 2018 года, а спустя семь месяцев тот предложил полицейскому брать взятки.
Система ГАС «Правосудие» содержит еще несколько судебных актов, в которых говорится о преступлениях, совершенных Жигалкиным и Швецовым. Судя по показаниям, силовик получал деньги не за каждый факт подтасовки экзаменов, а общую сумму — раз в месяц. Выходило от 30 до 280 тысяч рублей.
Деньги, как правило, передавались возле дома Жигалкина, всегда — только наличными. Можно проследить и примерную «таксу» — от 15 до 25 тысяч рублей за каждый экзамен. Хотя как минимум один раз «теорию» продали и за 50 тысяч рублей. Что до посредника, то со взяток до 20 000 рублей он брал себе 3 000, а если сумма была больше — по 5 000.
Права продавал и начальник УГИБДД по Тюменской области
«Такса» на водительское удостоверение от начальника областного ГИБДД Селюнина была 50 тысяч рублей
Уже осужденный на два года условно Эхрон Худоеров имел водительские права другого государства, но хотел получить российские. В этом ему вызвался помочь его знакомый. За 50 тысяч рублей он гарантировал, что экзамен мужчина сдаст на «отлично», даже если не будет ничего знать. К слову, так и было: в своих показаниях Худоеров признался, что теорию он сам не сдал бы ни при каких обстоятельствах.
Знакомым, имеющим связи в УГИБДД Тюменской области, был предприниматель из строительной сферы Низомжон Турсунов. А высокопоставленным силовиком, раздающим подчиненным указания о «приемке» экзаменов — начальник областного УГИБДД Александр Селюнин. За неповиновение его незаконным требованиям рядовых инспекторов также обещали лишить работы.
Подельник Александра Селюнина уже получил свой срок — четыре года лишения свободы. Как было оглашено в суде, мужчина не передавал деньги непосредственно начальнику УГИБДД, а отдавал их строителям, которые работали на силовика. Селюнину строили гараж и беседку, а он за это раздавал водительские права.
«Машину водить можешь?»
Взятки передавались прямо у здания ГИБДД. Об этом рассказал другой подсудимый — Фаридун Мамаджанов (наказание — два года условно). Новые права, взамен полученных в Таджикистане, также стоили мужчине 50 000 рублей.
Ответы в тесте за него прописал сотрудник ГИБДД. А вот практику обвиняемый, по его словам, сдал сам — он уже 10 лет за рулем и водить умеет.
«Практику сдавал на автодроме и в городе. Свидетель № 2 (инспектор, принимающий экзамен — прим. URA.RU) спросил: „Может ли он водить машину?“ Он ответил, что может. Считает, что практический экзамен он сдал сам, хотя были нарушения: при перестроении не подал сигнал. Свидетель №2 сказал ему, что „Видно, что ездишь на машине“. Потом он получил права».
«Я поставил тебя начальником, чтобы ты решал мои вопросы!»
Изначально экс-руководитель УГИБДД свою вину не признавал. Заявлял, что его очерняет бывший подчиненный — Михаил Жигалкин. А он, между тем, дал показания, что после того, как Селюнина поставили начальником управления, тот сам начал раздавать незаконные приказы.
«В один из дней (Селюнин — прим. URA.RU) позвонил и сообщил, что придет его человек, чтобы я „закрыл“ его вопросы по четырем людям. Решил вопрос по положительной сдаче экзамена, так как они сами сдать не могут. Также сказал, что он поставил меня начальником (межрайонного отдела — прим. URA.RU), чтобы я решал его вопросы, исполнял его требования».
Человеком, который приходил к Жигалкину, был Низомжон Турсунов. Его силовик видел и на стройке у Селюнина. Мужчина пояснял, что таджики и узбеки, за которых он «хлопочет», работают там же. И чтобы не платить деньгами, Селюнин делает им водительские удостоверения.
В настоящее время Александр Селюнин обвиняется в 12 эпизодах получения взяток. Михаил Жигалкин — в 38 эпизодах. Суды над ними еще не окончены.
Чтобы приобрести водительские права, жителям Тюмени было достаточно совершить один звонок. Продажей занимались высокопоставленные сотрудники УГИБДД региона — начальник управления Александр Селюнин и глава межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора Михаил Жигалкин. У каждого был свой посредник и «такса». Методы использовались одни и те же: звонок, передача денег и вскоре права уже были у заказчика. При этом рядовым сотрудникам угрожали увольнением, если они не будут исполнять распоряжения начальства. Инспекторы видели, что сдающие не сильны ни в ПДД, ни в управлении автомобилем. Но что сделаешь, если руководство сказало «Надо»? URA.RU публикует истории тех, кто воспользовался услугой по покупке водительских прав. Все эти люди осуждены — они получили условные сроки или штрафы. Процессы над Селюниным и Жигалкиным все еще продолжаются. Здесь и далее URA.RU представляет данные из судебных актов, находящихся в свободном доступе. Практически не умела водить, но сдала и теорию, и практику Розия Ахророва очень хотела получить права. Женщина понимала, что самостоятельно она экзамены сдать не может, хотя честно пыталась это сделать несколько раз. Как говорится в показаниях тюменки, она практически не умела водить автомобиль. Зато у нее был номер телефона нужного человека, с которым женщина договорилась о передаче взятки в 60 000 рублей. Получатель, в свою очередь, знал, кому предложить деньги. Бизнес по продаже прав мужчина вел вместе с начальником одного из межрайонных отделов областной ГИБДД Михаилом Жигалкиным. Сейчас экс-полицейский находится в СИЗО в ожидании суда. 2 марта прокуратура вынесла обвинительное заключение по его делу. Деньги женщина передавала дважды, по 30 тысяч рублей. Происходило это неподалеку от отдела ГИБДД: то на парковке, то в офисе посредника. Он работал в соседнем здании, в компании по изготовлению госномеров для авто. По данным источника URA.RU в силовых структурах, мужчину зовут Иван Швецов. «20.11.2019 Ахророва отправилась на сдачу теоретической части, решала вопросы теста. Потом ее фамилию назвал инспектор, дал ей расписаться в каком-то документе, в котором женщина увидела, что экзамен она сдала, хотя по факту она не дописала тест», — говорится в материалах судебного дела. Практику женщина сдавала так: села в машину, проехалась по автодрому, при парковке задела забор, допустила еще несколько нарушений. Но ни один из ее «проколов» в экзаменационном листе зафиксирован не был. Водительские права выдали. Несогласных с незаконным бизнесом грозились уволить В своих показаниях один из инспекторов признался, что в его работе подобное происходило не раз. Но всегда — по указанию начальства. «Показывали отрезок бумаги с фамилией и именем кандидата в водители, которому нужно помочь в сдаче экзамена. Ссылаясь на начальника, который и передавал данные просьбы», — такие показания зафиксированы в протоколе. По словам сотрудника ГИБДД, при иных обстоятельствах эти люди никогда не сдали бы ему экзамен. Но отказать он не мог — это грозило увольнением. Другой свидетель, начальник данного инспектора, признался суду, что доводил до сведения подчиненных просьбы непосредственно начальника ГИБДД Александра Селюнина или Михаила Жигалкина. В случае невыполнения распоряжений руководства рядовые сотрудники запросто могли лишиться должностей. По показаниям одного из свидетелей обвинения, таким образом — за деньги — права получили более 100 человек. Розия Ахророва получила два года условно. Штраф ей назначать не стали: для бюджета семьи женщины это был бы слишком ощутимый удар. «Проехала немного, но, по крайней мере, ни разу не заглохла…» Купить водительские права захотела и Ольга Саночкина. В деле прямо написано, что взятка полагалась Михаилу Жигалкину. Сумма — 15 000 рублей за практический экзамен, с теорией и автодромом женщина справилась сама. Посредник в деле был тот же, что и у Ахроровой: его телефон Савочкиной подсказали знакомые. «При сдаче экзамена присутствовали инструктор и сотрудник ГИБДД. По команде инспектора женщина начала движение. Она немного проехала прямо, и тут же ей скомандовали припарковаться, а затем поставили результат „Сдала“. Что касается допущенных ошибок, то подсудимая точно сказать не может, допустила ли она их, но, по крайней мере, она ни разу не заглохла», — говорится в материалах дела. К слову, училась тюменка в автошколе «Формула». На суде женщина заявила, что практики после обучения ей сильно не хватало. Чуть позже тюменка заплатила еще немного: за 3 000 рублей тот же посредник ускорил выдачу удостоверения, так как положенный по закону срок она ждать не хотела. В судебном акте зафиксированы и показания самого начальника отдела Михаила Жигалкина. По его словам, он познакомился с посредником летом 2018 года, а спустя семь месяцев тот предложил полицейскому брать взятки. Система ГАС «Правосудие» содержит еще несколько судебных актов, в которых говорится о преступлениях, совершенных Жигалкиным и Швецовым. Судя по показаниям, силовик получал деньги не за каждый факт подтасовки экзаменов, а общую сумму — раз в месяц. Выходило от 30 до 280 тысяч рублей. Деньги, как правило, передавались возле дома Жигалкина, всегда — только наличными. Можно проследить и примерную «таксу» — от 15 до 25 тысяч рублей за каждый экзамен. Хотя как минимум один раз «теорию» продали и за 50 тысяч рублей. Что до посредника, то со взяток до 20 000 рублей он брал себе 3 000, а если сумма была больше — по 5 000. Права продавал и начальник УГИБДД по Тюменской области Уже осужденный на два года условно Эхрон Худоеров имел водительские права другого государства, но хотел получить российские. В этом ему вызвался помочь его знакомый. За 50 тысяч рублей он гарантировал, что экзамен мужчина сдаст на «отлично», даже если не будет ничего знать. К слову, так и было: в своих показаниях Худоеров признался, что теорию он сам не сдал бы ни при каких обстоятельствах. Знакомым, имеющим связи в УГИБДД Тюменской области, был предприниматель из строительной сферы Низомжон Турсунов. А высокопоставленным силовиком, раздающим подчиненным указания о «приемке» экзаменов — начальник областного УГИБДД Александр Селюнин. За неповиновение его незаконным требованиям рядовых инспекторов также обещали лишить работы. Подельник Александра Селюнина уже получил свой срок — четыре года лишения свободы. Как было оглашено в суде, мужчина не передавал деньги непосредственно начальнику УГИБДД, а отдавал их строителям, которые работали на силовика. Селюнину строили гараж и беседку, а он за это раздавал водительские права. «Машину водить можешь?» Взятки передавались прямо у здания ГИБДД. Об этом рассказал другой подсудимый — Фаридун Мамаджанов (наказание — два года условно). Новые права, взамен полученных в Таджикистане, также стоили мужчине 50 000 рублей. Ответы в тесте за него прописал сотрудник ГИБДД. А вот практику обвиняемый, по его словам, сдал сам — он уже 10 лет за рулем и водить умеет. «Практику сдавал на автодроме и в городе. Свидетель № 2 (инспектор, принимающий экзамен — прим. URA.RU) спросил: „Может ли он водить машину?“ Он ответил, что может. Считает, что практический экзамен он сдал сам, хотя были нарушения: при перестроении не подал сигнал. Свидетель №2 сказал ему, что „Видно, что ездишь на машине“. Потом он получил права». «Я поставил тебя начальником, чтобы ты решал мои вопросы!» Изначально экс-руководитель УГИБДД свою вину не признавал. Заявлял, что его очерняет бывший подчиненный — Михаил Жигалкин. А он, между тем, дал показания, что после того, как Селюнина поставили начальником управления, тот сам начал раздавать незаконные приказы. «В один из дней (Селюнин — прим. URA.RU) позвонил и сообщил, что придет его человек, чтобы я „закрыл“ его вопросы по четырем людям. Решил вопрос по положительной сдаче экзамена, так как они сами сдать не могут. Также сказал, что он поставил меня начальником (межрайонного отдела — прим. URA.RU), чтобы я решал его вопросы, исполнял его требования». Человеком, который приходил к Жигалкину, был Низомжон Турсунов. Его силовик видел и на стройке у Селюнина. Мужчина пояснял, что таджики и узбеки, за которых он «хлопочет», работают там же. И чтобы не платить деньгами, Селюнин делает им водительские удостоверения. В настоящее время Александр Селюнин обвиняется в 12 эпизодах получения взяток. Михаил Жигалкин — в 38 эпизодах. Суды над ними еще не окончены.