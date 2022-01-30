Судебный процесс над Александром Селюниным длится уже 3,5 месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший руководитель УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин, который находится под следствием по обвинению в коррупции, обвинил своего бывшего подчиненного в оговоре. Полное видео-интервью с экс-силовиком, сделанное вскоре после его задержания, опубликовала программа «Честный детектив».

«Я знал, слухи по городу ходили [что в УГИБДД за взятки выдают водительские удостоверения]. Пытался вмешиваться, не получалось. Были назначены служебные проверки. Поймать сложно было. Согласен с тем, что я недосмотрел. Бывший подчиненный дал показания, что делал это по моему указанию. Это наговор», — заявил Александр Селюнин в интервью журналистам программы «Честный детектив».

Экс-силовик также отметил, что не мог уволить виновного в продаже прав. Сделать это было под силу только начальнику УМВД по Тюменской области. Сейчас управлением руководит Леонид Коломиец, но, по словам Селюнина, доклад о возможной продаже прав он направлял бывшему начальнику, Юрию Алтынову.

Интервью с Александром Селюниным было записано спустя 12 дней после его ареста, в апреле 2021 года. При этом уже в октябре следственные органы сообщили, что бывший силовик признался в получении им взяток. По делу также проходит экс-глава межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств Михаил Жигалкин. Еще одного фигуранта — предпринимателя Низомжона Турсунова, уже осудили к лишению свободы сроком на четыре года.

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