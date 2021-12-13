Турсунов приговорен к 4 годам лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприниматель Низомжон Турсунов, подельник экс-главы ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. По версии следствия, Турсунов выступал посредником в незаконном бизнесе по продаже тюменцам водительских удостоверений.

«Назначить Низомжону Турсунову наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывание — в исправительной колонии общего режима», — такой вердикт по делу вынесла судья Ленинского районного суда Тюмени Алина Асадуллина.

Турсунов обвинялся в шести эпизодах посредничества в даче взяток экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину. Последний, в свою очередь, все еще ждет приговора в СИЗО: разбирательства по его уголовному делу о взяточничестве еще не окончены.

Как сообщили в ходе суда, Турсунов брал деньги со своих знакомых, которые хотели получить водительские права, а сдавать экзамены — нет. Средства он передавал строителям, которые работали на объектах, принадлежащих Александру Селюнину. Он же, в свою очередь, вынуждал подчиненных проставлять экзамены взяткодателям.

Согласно данным сервиса «СБИС», Низомжон Турсунов является предпринимателем. В 2019 году он стал подрядчиком по шести контрактам, на которых заработал 3,5 миллиона рублей.

Так, бизнесмен выполнял подряды по ремонту памятников воинам ВОВ и областного противотуберкулезного диспансера. А самый дорогой его подряд (на 930 тысяч рублей) был заключен с управлением вневедомственной охраны областного подразделения Росгвардии.