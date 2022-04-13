Путин назвал цену западным санкциям

Примером стал проект, которой объединяет девять регионов России

13 апреля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что санкции Запада не повлияют на планы России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал понять, что крупнейшие в стране инфраструктурные проекты будут реализованы, несмотря на санкции Запада. Это показало совещание главы государства по развитию Арктической зоны 13 апреля, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, санкции не просто не затормозили планы властей, но и заставили ускорить их реализацию. В начале совещания президент подчеркнул, что решение экономических, социальных и инфраструктурных задач, а также реализация масштабных инвестиционных проектов в этом регионе всегда было и остается приоритетом. Путин напомнил, что в Арктике (Мурманская область, НАО, ЯНАО, Чукотка, частично Красноярский край, Архангельская область, Якутия, Коми, Карелия) сконцентрированы ресурсное, военно-политическое и экологическое направления национальной безопасности. «Сразу подчеркну, сейчас, с учетом внешних ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам», — заявил российский лидер. Владимир Путин назвал укрепление независимости страны от внешних факторов чрезвычайно важной задачей Фото: Kremlin.ru Действия недружественных стран привели к нарушению логистических цепочек, что создает для России определенные трудности, но в стране есть все ресурсы и возможности для поиска альтернативных решений, заметил президент. В долгосрочной перспективе чрезвычайно важной задачей является укрепление независимости РФ от внешних факторов, отметил Путин. Глава государства также подчеркнул важность бесперебойного обеспечения жителей и работников Арктики, предприятий и социальных объектов медикаментами, топливом, продуктами, оборудование и другими товарами. Путин попросил правительство взять на контроль строительство и обновление социальных объектов: школ, больниц, детсадов и фельдшерско-акушерских пунктов. Он подчеркнул важность реализации приоритетных инвестиционных проектов, от которых зависит дальнейшее развитие арктических регионов. Санкции Запада ударили по миллионам европейцев, спровоцировав энергетический кризис Фото: unsplash/ Путин отдельно остановился на последствиях санкций. «Отказ ряда стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов — от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах», — заметил президент. По его словам, инфляция и рост цен для этих стран носят беспрецедентный характер. При этом, для России в условиях давления открываются варианты и новые окна возможностей, подчеркнул глава государства. «Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира — туда, где они действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе речь идет о железнодорожном Северном широтном ходе», — заявил Путин. Реализация этого проекта позволит разгрузить БАМ и Транссиб с учетом «переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов», — добавил глава государства. В заключительной части совещания Путин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Президент этим совещанием показал, что страна продолжит двигаться к целям, заявленным задолго до введения санкций Запада, объясняет старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Крупнейший в стране инфраструктурный проект по развитию Арктики будут реализован, несмотря на экономическое давление Фото: Андрей Гусельников © URA.RU «Самое важное — встреча Путина по Арктике подтверждает неизменность стратегических целей. На них не повлияли санкции Запада», — заметил эксперт. Арктика является ключевым и потенциально важным регионом для страны, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все, что сейчас делает, Запад не будет оказывать никакого влияния на Россию, ведь если у нас были приняты решения, то мы будем делать это, несмотря на санкции», — уверен эксперт. Статья по теме Путин показал, как санкции повлияли на планы России Своими распоряжениями глава государства определил фронт работы для развития инфраструктуры Арктики, как баз экономического развития страны и международных торговых отношений, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин принял решение, какие инфраструктурные проекты нужно ускорять, что нужно делать, чтобы это ускорение произошло. Происходит промышленное развитие региона. А санкции только подстегнули нас к этому», — убежден политолог. 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Президент России Владимир Путин дал понять, что крупнейшие в стране инфраструктурные проекты будут реализованы, несмотря на санкции Запада. Это показало совещание главы государства по развитию Арктической зоны 13 апреля, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, санкции не просто не затормозили планы властей, но и заставили ускорить их реализацию. В начале совещания президент подчеркнул, что решение экономических, социальных и инфраструктурных задач, а также реализация масштабных инвестиционных проектов в этом регионе всегда было и остается приоритетом. Путин напомнил, что в Арктике (Мурманская область, НАО, ЯНАО, Чукотка, частично Красноярский край, Архангельская область, Якутия, Коми, Карелия) сконцентрированы ресурсное, военно-политическое и экологическое направления национальной безопасности. «Сразу подчеркну, сейчас, с учетом внешних ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам», — заявил российский лидер. Действия недружественных стран привели к нарушению логистических цепочек, что создает для России определенные трудности, но в стране есть все ресурсы и возможности для поиска альтернативных решений, заметил президент. В долгосрочной перспективе чрезвычайно важной задачей является укрепление независимости РФ от внешних факторов, отметил Путин. Глава государства также подчеркнул важность бесперебойного обеспечения жителей и работников Арктики, предприятий и социальных объектов медикаментами, топливом, продуктами, оборудование и другими товарами. Путин попросил правительство взять на контроль строительство и обновление социальных объектов: школ, больниц, детсадов и фельдшерско-акушерских пунктов. Он подчеркнул важность реализации приоритетных инвестиционных проектов, от которых зависит дальнейшее развитие арктических регионов. Путин отдельно остановился на последствиях санкций. «Отказ ряда стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов — от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах», — заметил президент. По его словам, инфляция и рост цен для этих стран носят беспрецедентный характер. При этом, для России в условиях давления открываются варианты и новые окна возможностей, подчеркнул глава государства. «Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира — туда, где они действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе речь идет о железнодорожном Северном широтном ходе», — заявил Путин. Реализация этого проекта позволит разгрузить БАМ и Транссиб с учетом «переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов», — добавил глава государства. В заключительной части совещания Путин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Президент этим совещанием показал, что страна продолжит двигаться к целям, заявленным задолго до введения санкций Запада, объясняет старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Самое важное — встреча Путина по Арктике подтверждает неизменность стратегических целей. На них не повлияли санкции Запада», — заметил эксперт. Арктика является ключевым и потенциально важным регионом для страны, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все, что сейчас делает, Запад не будет оказывать никакого влияния на Россию, ведь если у нас были приняты решения, то мы будем делать это, несмотря на санкции», — уверен эксперт. Своими распоряжениями глава государства определил фронт работы для развития инфраструктуры Арктики, как баз экономического развития страны и международных торговых отношений, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин принял решение, какие инфраструктурные проекты нужно ускорять, что нужно делать, чтобы это ускорение произошло. Происходит промышленное развитие региона. А санкции только подстегнули нас к этому», — убежден политолог.